В пяти регионах УрФО ввели режим беспилотной опасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В пяти регионах Уральского федерального округа ввели режим "Беспилотная опасность".
- Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога призвал всех сохранять спокойствие.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Режим беспилотной опасности введен в пяти регионах Уральского федерального округа, сообщил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога в своем канале в "Максе".
"В пяти регионах Уральского федерального округа введен режим "Беспилотная опасность". Прошу всех сохранять спокойствие", – написал Жога.
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