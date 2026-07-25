Краткий пересказ от РИА ИИ Генассамблея ООН поддержала продление полномочий Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка еще на четыре года.

Россия предлагала продлить полномочия Тюрка до 31 декабря 2026 года, но такое предложение не нашло поддержки.

Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков выразил сожаление по поводу продления мандата Верховного комиссара и заявил, что в отношении России Тюрк допускает голословные обвинения.

ООН, 25 июл - РИА Новости. Россия сожалеет в связи с продлением мандата Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на четыре года, это не на пользу будущему ООН, заявил зампостпреда РФ при Организации Дмитрий Чумаков.

Генассамблея ООН ранее поддержала продление полномочий Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка еще на четыре года. Россия предлагала продлить полномочия Тюрка до 31 декабря 2026 года, синхронизируя его со сроком полномочий действующего Генерального секретаря Антониу Гутерреша, но такое предложение не нашло поддержки. Против инициативы РФ проголосовало 71 государство. А 19 стран, включая и США, поддержали инициативу.

"Я поздравляю офис верховного комиссара, 71 делегация – это и есть его мандат. В этой связи мы сожалеем, что такое событие произошло сегодня. Это не на пользу будущему ООН", – сказал Чумаков по мотивам голосования.

По словам Чумакова, когда дело касается России, Верховный комиссар легко бросается голословными обвинениями в адрес РФ, не заботясь о сборе доказательств.