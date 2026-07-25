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Зампостпреда России высказался о продлении мандата Тюрка в ООН - РИА Новости, 25.07.2026
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01:24 25.07.2026 (обновлено: 04:01 25.07.2026)
Зампостпреда России высказался о продлении мандата Тюрка в ООН

Чумаков: продление мандата Тюрка не пойдет на пользу будущему ООН

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации объединенных наций в Нью-Йорке, США
Штаб-квартира Организации объединенных наций в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Штаб-квартира Организации объединенных наций в Нью-Йорке, США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генассамблея ООН поддержала продление полномочий Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка еще на четыре года.
  • Россия предлагала продлить полномочия Тюрка до 31 декабря 2026 года, но такое предложение не нашло поддержки.
  • Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков выразил сожаление по поводу продления мандата Верховного комиссара и заявил, что в отношении России Тюрк допускает голословные обвинения.
ООН, 25 июл - РИА Новости. Россия сожалеет в связи с продлением мандата Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на четыре года, это не на пользу будущему ООН, заявил зампостпреда РФ при Организации Дмитрий Чумаков.
Генассамблея ООН ранее поддержала продление полномочий Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка еще на четыре года. Россия предлагала продлить полномочия Тюрка до 31 декабря 2026 года, синхронизируя его со сроком полномочий действующего Генерального секретаря Антониу Гутерреша, но такое предложение не нашло поддержки. Против инициативы РФ проголосовало 71 государство. А 19 стран, включая и США, поддержали инициативу.
Фолькер Тюрк - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
Генассамблея ООН поддержала продление полномочий Тюрка на четыре года
00:58
"Я поздравляю офис верховного комиссара, 71 делегация – это и есть его мандат. В этой связи мы сожалеем, что такое событие произошло сегодня. Это не на пользу будущему ООН", – сказал Чумаков по мотивам голосования.
По словам Чумакова, когда дело касается России, Верховный комиссар легко бросается голословными обвинениями в адрес РФ, не заботясь о сборе доказательств.
"Господин Тюрк не проявляет рвения, когда речь заходит о таких политически неудобных сюжетах, как удары по колледжу в Старобельске, трагедия в Буче, ограничение прав русскоязычного населения за рубежом, гонения на Украинскую Православную Церковь, притеснение канонического православия, ограничение свободы слова журналистов, правозащитников. Как сказал президент Путин, к таким нарушениям ооновские структуры ослепли и оглохли", - добавил дипломат РФ.
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