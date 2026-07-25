Генассамблея ООН поддержала продление полномочий Тюрка на четыре года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генассамблея ООН поддержала продление полномочий Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка еще на четыре года.
- 144 страны выступили в поддержку решения, 10 стран, включая РФ, США и Израиль, голосовали против, 13 стран воздержались.
ООН, 25 июл - РИА Новости. Генассамблея ООН поддержала продление полномочий Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка еще на четыре года, передает корреспондент РИА Новости.
Россия предлагала продлить полномочия Тюрка до 31 декабря 2026 года, синхронизируя его со сроком полномочий действующего генерального секретаря Антониу Гутерреша, а США – отложить голосование. Обе идеи ГА ООН не поддержала.