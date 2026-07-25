Рейтинг@Mail.ru
Генассамблея ООН поддержала продление полномочий Тюрка на четыре года - РИА Новости, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:58 25.07.2026
Генассамблея ООН поддержала продление полномочий Тюрка на четыре года

ГА ООН продлила мандат Фолькера Тюрка, несмотря на возражения России и США

© AP PhotoФолькер Тюрк
Фолькер Тюрк - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© AP Photo
Фолькер Тюрк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генассамблея ООН поддержала продление полномочий Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка еще на четыре года.
  • 144 страны выступили в поддержку решения, 10 стран, включая РФ, США и Израиль, голосовали против, 13 стран воздержались.
ООН, 25 июл - РИА Новости. Генассамблея ООН поддержала продление полномочий Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка еще на четыре года, передает корреспондент РИА Новости.
В поддержку такого решения выступили 144 страны, еще 10, включая РФ, США, Израиль, КНДР, голосовали против. Еще 13 стран воздержались.
Россия предлагала продлить полномочия Тюрка до 31 декабря 2026 года, синхронизируя его со сроком полномочий действующего генерального секретаря Антониу Гутерреша, а США – отложить голосование. Обе идеи ГА ООН не поддержала.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
Верховный комиссар ООН Тюрк занимает проукраинскую позицию, заявил Гатилов
25 июня, 03:18
 
РоссияСШАИзраильАнтониу ГутеррешООНГенеральная Ассамблея ООНВ миреФолькер Тюрк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала