Омский губернатор предупредил о беспилотной опасности в регионе

"Дорогие омичи! По данным министерства обороны России, зафиксирована беспилотная опасность. Прошу соблюдать меры безопасности. Обо всех происшествиях оперативно сообщайте по номеру 112", - написал губернатор.

Беспилотная опасность в Омской области объявлялась в 2026 году несколько раз. Шестого июля Хоценко сообщал об атаке вражеских БПЛА на Омский нефтеперерабатывающий завод.