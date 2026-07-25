Омский губернатор предупредил о беспилотной опасности в регионе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Омской области Виталий Хоценко предупредил жителей региона о беспилотной опасности.
- Их просят соблюдать меры безопасности и сообщать обо всех происшествиях по номеру 112.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко предупредил омичей о беспилотной опасности в своем Telegram-канале.
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"Дорогие омичи! По данным министерства обороны России, зафиксирована беспилотная опасность. Прошу соблюдать меры безопасности. Обо всех происшествиях оперативно сообщайте по номеру 112", - написал губернатор.
Беспилотная опасность в Омской области объявлялась в 2026 году несколько раз. Шестого июля Хоценко сообщал об атаке вражеских БПЛА на Омский нефтеперерабатывающий завод.
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