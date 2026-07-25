В трех аэропортах сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля, сообщает Росавиация.
"Аэропорты Нижний Новгород ("Чкалов"), Тамбов ("Донское"), Ярославль ("Туношна"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.