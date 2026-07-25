Краткий пересказ от РИА ИИ
- Майора ВСУ Ивана Николаевича Ревацкого ликвидировали на Краматорском направлении.
- Он занимал должность офицера группы планирования штаба 1-го механизированного батальона 44-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Офицер группы планирования штаба 1-го механизированного батальона 44-й отдельной механизированной бригады ВСУ майор Иван Николаевич Ревацкий ликвидирован на Краматорском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Двадцать первого июля 2026 года на Краматорском направлении ликвидирован майор Иван Николаевич Ревацкий. Он занимал должность офицера группы планирования штаба 1-го механизированного батальона 44-й отдельной механизированной бригады ВСУ", — сообщил собеседник агентства.
Краматорское направление остается одним из ключевых участков боевых действий, где российские подразделения продолжают наносить удары по объектам ВСУ и продвигаться к Славянско-Краматорской агломерации.
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