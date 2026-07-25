На Краматорском направлении ликвидировали офицера ВСУ

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Офицер группы планирования штаба 1-го механизированного батальона 44-й отдельной механизированной бригады ВСУ майор Иван Николаевич Ревацкий ликвидирован на Краматорском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Краматорское направление остается одним из ключевых участков боевых действий, где российские подразделения продолжают наносить удары по объектам ВСУ и продвигаться к Славянско-Краматорской агломерации.