На территории Тюменского НПЗ вспыхнул пожар после падения БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки БПЛА вражеский беспилотник упал на территории Тюменского НПЗ.
- Произошло возгорание, на месте работают специалисты экстренных служб.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Беспилотник ВСУ упал на территории Тюменского НПЗ, произошло возгорание, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
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"В результате атаки БПЛА вражеский беспилотник упал на территории Тюменского НПЗ", — написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".
Уточняется, что произошло возгорание, на месте работают специалисты экстренных служб.