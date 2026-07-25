Рейтинг@Mail.ru
На территории Тюменского НПЗ вспыхнул пожар после падения БПЛА - РИА Новости, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:15 25.07.2026 (обновлено: 22:05 25.07.2026)
На территории Тюменского НПЗ вспыхнул пожар после падения БПЛА

Моор: на территории Тюменского НПЗ вспыхнул пожар после падения БПЛА

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки БПЛА вражеский беспилотник упал на территории Тюменского НПЗ.
  • Произошло возгорание, на месте работают специалисты экстренных служб.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Беспилотник ВСУ упал на территории Тюменского НПЗ, произошло возгорание, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
«

"В результате атаки БПЛА вражеский беспилотник упал на территории Тюменского НПЗ", — написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".

Уточняется, что произошло возгорание, на месте работают специалисты экстренных служб.
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
В Кирове потушили пожар на предприятии, возникший после ракетной атаки
24 июля, 12:55
 
ПроисшествияТюменская областьАлександр МоорВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала