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Новак заявил, что производство топлива класса "Евро-3" разрешено временно - РИА Новости, 25.07.2026
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17:49 25.07.2026
Новак заявил, что производство топлива класса "Евро-3" разрешено временно

Новак: разрешение производить топливо класса "Евро-3" является временным

CC BY 4.0 / Правительство России (cropped) / Александр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
CC BY 4.0 / Правительство России (cropped) /
Александр Новак. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что разрешение производить топливо класса «Евро-3» — это временное решение для обеспечения внутреннего рынка и покрытия дефицита.
  • Новак добавил, что у России достаточно мощностей для производства топлива класса «Евро-5» и в нормальных условиях должно производиться только оно.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Разрешение производить топливо класса "Евро-3" временное, оно было необходимо для обеспечения внутреннего рынка и покрытия дефицита, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Конечно, это временное решение для того, чтобы обеспечить наполнение внутреннего рынка и покрытие дефицита. А в целом, при нормальной ситуации, конечно, мы должны будем производить только евро-5. Мы называем это класс пятый, не евро, а пятый класс, с лучшими экологическими характеристиками, минимальными загрязняющими веществами", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале "Юнашев Live"
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Он отметил, что сейчас сложно прогнозировать, когда это решение будет отменено. Власти РФ будут мониторить ситуацию в постоянном режиме, заключил Новак.
Правительство РФ в начале июля разрешило до конца года отдельным нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) выпускать на российский рынок бензин и дизельное топливо с показателями класса "Евро-3".
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил ранее Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива.
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