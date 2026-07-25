Новак заявил, что производство топлива класса "Евро-3" разрешено временно

Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что разрешение производить топливо класса «Евро-3» — это временное решение для обеспечения внутреннего рынка и покрытия дефицита.

Новак добавил, что у России достаточно мощностей для производства топлива класса «Евро-5» и в нормальных условиях должно производиться только оно.

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Разрешение производить топливо класса "Евро-3" временное, оно было необходимо для обеспечения внутреннего рынка и покрытия дефицита, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Конечно, это временное решение для того, чтобы обеспечить наполнение внутреннего рынка и покрытие дефицита. А в целом, при нормальной ситуации, конечно, мы должны будем производить только евро-5. Мы называем это класс пятый, не евро, а пятый класс, с лучшими экологическими характеристиками, минимальными загрязняющими веществами", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале "Юнашев Live"

Новак добавил, что у России достаточно мощностей для производства топлива класса "Евро-5".

Он отметил, что сейчас сложно прогнозировать, когда это решение будет отменено. Власти РФ будут мониторить ситуацию в постоянном режиме, заключил Новак.

Правительство РФ в начале июля разрешило до конца года отдельным нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) выпускать на российский рынок бензин и дизельное топливо с показателями класса "Евро-3".