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Новак рассказал о работе по обеспечению Крыма и Севастополя топливом - РИА Новости, 25.07.2026
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16:23 25.07.2026
Новак рассказал о работе по обеспечению Крыма и Севастополя топливом

Новак: ведется необходимая работа по обеспечению Крыма и Севастополя топливом

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Александр Новак. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер России Александр Новак заявил, что вся необходимая работа по обеспечению Крыма и Севастополя топливом ведется, в том числе по линии Минтранса.
  • По его словам, ситуация в Крыму сложная из-за логистических проблем, но регионы, компании и Минтранс делают все для обеспечения поставок топлива в Крым, Севастополь и приграничные регионы.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Вся необходимая работа на обеспечению Крыма и Севастополя топливом ведется, в том числе по линии Минтранса, заявил журналистам вице-премьер России Александр Новак.
Политик ответил на вопрос журналистов о ситуации в Крыму, назвав ситуацию на полуострове самой сложной.
"Не ввиду отсутствия топлива, а ввиду логистических проблем по известным причинам. Поэтому также и регионы, и компании, и министерство транспорта делают все для того, чтобы максимально обеспечить поставки в Крым, Севастополь, Запорожскую область, Херсонскую область, приграничные регионы. Поэтому работа вся необходимая ведется", - сказал Новак.
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