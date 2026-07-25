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Говорить о стабилизации рынка топлива пока нельзя, заявил Новак - РИА Новости, 25.07.2026
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15:46 25.07.2026
Говорить о стабилизации рынка топлива пока нельзя, заявил Новак

Новак: власти делают все необходимое для нормализации ситуации с топливом

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Александр Новак. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер России Александр Новак заявил, что рынок топлива в России еще не стабилизировался в полном объеме.
  • Правительство в ручном режиме работает с нефтяными компаниями, регионами и федеральными органами исполнительной власти для нормализации ситуации на рынке топлива.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Говорить о том, что рынок топлива в России в полном объеме стабилизировался пока нельзя, но для нормализации ситуации делается все необходимое, сказал журналистам вице-премьер России Александр Новак.
"Хотя, конечно, еще нельзя сказать, что в полном объеме рынок стабилизировался. В некоторых регионах, особенно это касается сибирских регионов, еще сохраняется довольно ситуация сложная, скажем так... Уверен, что ситуация временная, она будет нивелирована, и для этого все делается", - сказал Новак.
Он подчеркнул, что правительство в ручном режиме с нефтяными компаниями, с регионами и с федеральными органами исполнительной власти обеспечивают, "стыковку объема вертикально интегрированных компаний с поставками в эти регионы".
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
Правительство обсуждает дополнительные поставки топлива в сибирские регионы
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