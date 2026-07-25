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Правительство обсуждает дополнительные поставки топлива в сибирские регионы - РИА Новости, 25.07.2026
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15:42 25.07.2026
Правительство обсуждает дополнительные поставки топлива в сибирские регионы

Новак: правительство обсуждает дополнительные поставки топлива в Сибирь

© РИА Новости / Александр КряжевАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Александр Новак. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство России обсуждает дополнительные поставки топлива для стабилизации ситуации в сибирских регионах.
  • Особое внимание уделяется ситуации с топливом в Алтайском крае, Республике Алтай, Республике Саха (Якутия), Иркутской области и Забайкальском крае.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Правительство России обсуждает дополнительные поставки топлива для стабилизации ситуации в сибирских регионах, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
Новак отметил, что особое внимание кабмин уделяет ситуации с топливом в сибирском регионе: в Алтайском крае, Республике Алтай, Республике Саха - Якутия, Иркутской области и Забайкальском крае.
"Мы на последнем штабе подробно обсуждали то, что можно дополнительно поставить в эти регионы и быстрее там стабилизировать ситуацию", - сказал вице-премьер.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Новак заявил о напряженной ситуации с топливом в отдельных регионах
21 июля, 13:48
 
ЭкономикаРоссияАлтайский крайРеспублика АлтайАлександр Новак
 
 
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