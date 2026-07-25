Правительство обсуждает дополнительные поставки топлива в сибирские регионы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство России обсуждает дополнительные поставки топлива для стабилизации ситуации в сибирских регионах.
- Особое внимание уделяется ситуации с топливом в Алтайском крае, Республике Алтай, Республике Саха (Якутия), Иркутской области и Забайкальском крае.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Правительство России обсуждает дополнительные поставки топлива для стабилизации ситуации в сибирских регионах, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
Новак отметил, что особое внимание кабмин уделяет ситуации с топливом в сибирском регионе: в Алтайском крае, Республике Алтай, Республике Саха - Якутия, Иркутской области и Забайкальском крае.
"Мы на последнем штабе подробно обсуждали то, что можно дополнительно поставить в эти регионы и быстрее там стабилизировать ситуацию", - сказал вице-премьер.