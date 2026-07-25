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Норвегия идет по пути эскалации в Арктике, заявил посол России - РИА Новости, 25.07.2026
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13:03 25.07.2026 (обновлено: 13:05 25.07.2026)
Норвегия идет по пути эскалации в Арктике, заявил посол России

Посол Корчунов: Норвегия и ее союзники по НАТО идут по пути эскалации в Арктике

© РИА Новости / Александр Ковалев | Перейти в медиабанкВид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген
Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Александр Ковалев
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Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Осло Николай Корчунов заявил, что Норвегия и ее союзники по НАТО идут по пути эскалации в Арктике, повышая риски.
  • В декабре 2025 года в Москве состоялись консультации военных экспертов по выполнению соглашения о предотвращении инцидентов на море за пределами территориальных вод 1990 года.
  • По словам посла, механизмы предотвращения опасных инцидентов не работают в полную силу из-за конфронтационного курса Норвегии и ее союзников по НАТО.
МОСКВА, 25 июл-РИА Новости. Норвегия и ее союзники по НАТО идут по пути эскалации в Арктике, повышая риски, заявил РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов.
Он напомнил, что в декабре 2025 года в Москве состоялись консультации военных экспертов по выполнению соглашения о предотвращении инцидентов на море за пределами территориальных вод 1990 года.
«
"Однако эти механизмы, призванные предотвращать опасные инциденты, не работают в полную силу, поскольку норвежская сторона и ее союзники по НАТО идут по пути эскалации в Арктике, повышая риски и усиливая конфликтность", - сказал он.
"В условиях сохраняющейся приверженности Осло конфронтационному курсу Запада на нанесение России стратегического поражения и наращивание военного присутствия альянса в северных регионах говорить о серьезном и предметном диалоге военных по вопросам поддержания стабильности и безопасности в Арктике не приходится", - добавил посол.
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