МВД предложило изменить регламент проведения экзамена на права

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МВД России разработало проект приказа об изменениях регламента экзаменов на водительские права.
- С 12 мая действует новое основание для прекращения экзамена, если кандидат использует средства связи и другие устройства для хранения и передачи информации.
- С 1 марта 2027 года медицинские заключения о наличии или отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами будут формироваться в электронном виде и размещаться в федеральном реестре документов.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. МВД подготовило проект приказа об изменениях регламента экзаменов на права, сообщил пресс-центр министерства.
"Доработка положений административного регламента обусловлена необходимостью реализации внесенных изменений в Правила проведения экзаменов, а также вступающих в силу с 1 марта 2027 года изменений в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения", — указывается в публикации.
Как отмечается, с 12 мая действует новое основание для прекращения экзамена в случае, если во время испытания кандидат использует средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, электронно-вычислительной техники, справочных материалов и другие подобные устройства. Ведомство предлагает закрепить эту норму в регламенте.
Вместе с тем проект приказа учитывает изменения, вступающие в силу с 1 марта 2027 года в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения". С этого дня медучреждения будут формировать заключения о наличии или отсутствии противопоказаний к управлению транспортом в электронном виде и размещать в федеральном реестре документов.