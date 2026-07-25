МВД предложило изменить регламент проведения экзамена на права

Краткий пересказ от РИА ИИ МВД России разработало проект приказа об изменениях регламента экзаменов на водительские права.

С 12 мая действует новое основание для прекращения экзамена, если кандидат использует средства связи и другие устройства для хранения и передачи информации.

С 1 марта 2027 года медицинские заключения о наличии или отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами будут формироваться в электронном виде и размещаться в федеральном реестре документов.

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. МВД подготовило проект приказа об изменениях регламента экзаменов на права, сообщил МВД подготовило проект приказа об изменениях регламента экзаменов на права, сообщил пресс-центр министерства.

"Доработка положений административного регламента обусловлена необходимостью реализации внесенных изменений в Правила проведения экзаменов, а также вступающих в силу с 1 марта 2027 года изменений в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения", — указывается в публикации.

Как отмечается, с 12 мая действует новое основание для прекращения экзамена в случае, если во время испытания кандидат использует средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, электронно-вычислительной техники, справочных материалов и другие подобные устройства. Ведомство предлагает закрепить эту норму в регламенте.