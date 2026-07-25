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МВД предложило изменить регламент проведения экзамена на права - РИА Новости, 25.07.2026
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01:00 25.07.2026 (обновлено: 03:51 25.07.2026)
МВД предложило изменить регламент проведения экзамена на права

МВД предложило изменить регламент проведения экзамена на водительские права

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкСотрудник ГИБДД во время демонстрации сдачи практического экзамена по вождению
Сотрудник ГИБДД во время демонстрации сдачи практического экзамена по вождению - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Сотрудник ГИБДД во время демонстрации сдачи практического экзамена по вождению. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МВД России разработало проект приказа об изменениях регламента экзаменов на водительские права.
  • С 12 мая действует новое основание для прекращения экзамена, если кандидат использует средства связи и другие устройства для хранения и передачи информации.
  • С 1 марта 2027 года медицинские заключения о наличии или отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами будут формироваться в электронном виде и размещаться в федеральном реестре документов.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. МВД подготовило проект приказа об изменениях регламента экзаменов на права, сообщил пресс-центр министерства.
"Доработка положений административного регламента обусловлена необходимостью реализации внесенных изменений в Правила проведения экзаменов, а также вступающих в силу с 1 марта 2027 года изменений в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения", — указывается в публикации.
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Как отмечается, с 12 мая действует новое основание для прекращения экзамена в случае, если во время испытания кандидат использует средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, электронно-вычислительной техники, справочных материалов и другие подобные устройства. Ведомство предлагает закрепить эту норму в регламенте.
Вместе с тем проект приказа учитывает изменения, вступающие в силу с 1 марта 2027 года в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения". С этого дня медучреждения будут формировать заключения о наличии или отсутствии противопоказаний к управлению транспортом в электронном виде и размещать в федеральном реестре документов.
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