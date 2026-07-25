Несколько стран МУС продумывают будущее суда, сообщили СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прокурор Карим Хан отстранен от должности Ассамблеей государств-участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) большинством голосов.
- Карим Хан обвинялся в сексуальных домогательствах.
- Несколько государств-участников Римского статута МУС обсуждают будущее института и пути выхода из потенциальных тупиковых ситуаций после отстранения Хана.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Несколько государств-участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) обсуждают будущее этого института после отставки его прокурора Карима Хана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников.
Ассамблея государств-участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) в пятницу большинством голосов приняла решение отстранить от должности прокурора Карима Хана, обвиняемого в сексуальных домогательствах.
"В пятницу (24 июля - ред.) в кулуарах мероприятия собрались представители нескольких стран, в которых МУС проводит расследования, чтобы обсудить пути выхода из любых потенциальных тупиковых ситуаций, возникших в связи с отстранением Хана от должности", - говорится в сообщении агентства.
По словам одного из источников, несколько государств начали планировать дальнейшие действия еще до подсчета окончательных голосов.
В офисе прокурора ранее заявили, что заместители прокурора МУС Назхат Шамин Хан и Маме Мандиай Нианг продолжат руководить канцелярией прокурора после решения об отстранении Хана от должности.
В мае 2025 года пресс-служба МУС сообщала, что Хан будет находиться в административном отпуске до окончания процесса расследования против него из-за предполагаемых сексуальных домогательств в отношении подчиненных. В конце августа того же года британская газета Guardian писала, что вторая женщина обвинила Хана в домогательствах.