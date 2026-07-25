Несколько стран МУС продумывают будущее суда, сообщили СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Прокурор Карим Хан отстранен от должности Ассамблеей государств-участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) большинством голосов.

Карим Хан обвинялся в сексуальных домогательствах.

Несколько государств-участников Римского статута МУС обсуждают будущее института и пути выхода из потенциальных тупиковых ситуаций после отстранения Хана.

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Несколько государств-участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) обсуждают будущее этого института после отставки его прокурора Карима Хана, передает агентство Несколько государств-участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) обсуждают будущее этого института после отставки его прокурора Карима Хана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников.

Ассамблея государств-участников Римского статута Международного уголовного суда ( МУС ) в пятницу большинством голосов приняла решение отстранить от должности прокурора Карима Хана, обвиняемого в сексуальных домогательствах.

"В пятницу (24 июля - ред.) в кулуарах мероприятия собрались представители нескольких стран, в которых МУС проводит расследования, чтобы обсудить пути выхода из любых потенциальных тупиковых ситуаций, возникших в связи с отстранением Хана от должности", - говорится в сообщении агентства.

По словам одного из источников, несколько государств начали планировать дальнейшие действия еще до подсчета окончательных голосов.

В офисе прокурора ранее заявили, что заместители прокурора МУС Назхат Шамин Хан и Маме Мандиай Нианг продолжат руководить канцелярией прокурора после решения об отстранении Хана от должности.