МУС не получал уведомления о выходе Венесуэлы из Римского статута

Краткий пересказ от РИА ИИ Венесуэла сообщила о решении денонсировать Римский статут и начать процедуру выхода из Международного уголовного суда.

Международный уголовный суд еще не получил официального уведомления о выходе Венесуэлы из Римского статута.

Выход государства из Римского статута вступает в силу через год после официального уведомления, при этом государство сохраняет обязательства, возникшие в период его участия в статуте.

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) не получал официального уведомления о выходе Венесуэлы из Римского статута, сообщила пресс-служба суда аккредитованным при МУС журналистам.

Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия сообщил, что Каракас официально уведомила генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о решении денонсировать Римский статут и начать процедуру выхода из Международного уголовного суда.

"МУС еще не был уведомлен о формальном уведомлении о выходе из договора, направленном в Бюро по договорам ООН", - сообщила пресс-служба.

В ведомстве отметили, что присоединение к международным договорам и выход из них является суверенным правом государств, однако выразили сожаление в связи с возможным решением Каракаса.