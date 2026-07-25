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МУС не получал уведомления о выходе Венесуэлы из Римского статута - РИА Новости, 25.07.2026
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01:06 25.07.2026 (обновлено: 02:41 25.07.2026)
МУС не получал уведомления о выходе Венесуэлы из Римского статута

МУС не получал уведомления о выходе Венесуэлы из Международного уголовного суда

© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге
Международный уголовный суд в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Венесуэла сообщила о решении денонсировать Римский статут и начать процедуру выхода из Международного уголовного суда.
  • Международный уголовный суд еще не получил официального уведомления о выходе Венесуэлы из Римского статута.
  • Выход государства из Римского статута вступает в силу через год после официального уведомления, при этом государство сохраняет обязательства, возникшие в период его участия в статуте.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) не получал официального уведомления о выходе Венесуэлы из Римского статута, сообщила пресс-служба суда аккредитованным при МУС журналистам.
Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия сообщил, что Каракас официально уведомила генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о решении денонсировать Римский статут и начать процедуру выхода из Международного уголовного суда.
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"МУС еще не был уведомлен о формальном уведомлении о выходе из договора, направленном в Бюро по договорам ООН", - сообщила пресс-служба.
В ведомстве отметили, что присоединение к международным договорам и выход из них является суверенным правом государств, однако выразили сожаление в связи с возможным решением Каракаса.
В МУС напомнили, что в соответствии со статьей 127 Римского статута выход государства вступает в силу лишь через год после официального уведомления. При этом государство сохраняет обязательства, возникшие в период его участия в статуте.
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В миреВенесуэлаКаракасАнтониу ГутерришМеждународный уголовный судООН
 
 
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