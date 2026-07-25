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Заместители прокурора МУС будут руководить офисом после отстранения Хана - РИА Новости, 25.07.2026
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01:05 25.07.2026
Заместители прокурора МУС будут руководить офисом после отстранения Хана

Заместители прокурора МУС продолжат офисом после отстранения Карима Хана

© AP Photo / Mike CorderМеждународный уголовный суд в Гааге
Международный уголовный суд в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© AP Photo / Mike Corder
Международный уголовный суд в Гааге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ассамблея государств-участников Римского статута приняла решение отстранить от должности прокурора Карима Хана.
  • Заместители прокурора Назхат Шамин Хан и Маме Мандиай Нианг продолжат руководить канцелярией прокурора МУС.
  • Канцелярия прокурора МУС намерена продолжать проводить независимые и беспристрастные расследования.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Заместители прокурора Международного уголовного суда (МУС) Назхат Шамин Хан и Маме Мандиай Нианг продолжат руководить канцелярией прокурора после решения Ассамблеи государств-участников Римского статута об отстранении Карима Хана от должности, говорится в заявлении офиса прокурора.
Ассамблея государств-участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) в пятницу большинством голосов приняла решение отстранить от должности прокурора Карима Хана, обвиняемого в сексуальных домогательствах.
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"В соответствии с этим решением, заместители прокурора Назхат Шамин Хан и Маме Мандиай Нианг продолжат возглавлять офис", - говорится в заявлении.
В ведомстве напомнили, что после ухода Хана в отпуск в мае 2025 года его заместители взяли на себя руководство, управление и административное обеспечение работы офиса.
В заявлении отмечается, что канцелярия прокурора МУС намерена и далее проводить независимые и беспристрастные расследования.
Страны-участницы Римского статута Международного уголовного суда (МУС) в пятницу, 24 июля, провели в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке голосование по вопросу окончательного отстранения от должности главного прокурора суда Карима Хана, которого обвинили в сексуальных домогательствах.
В мае 2025 года пресс-служба МУС сообщала, что Хан будет находиться в административном отпуске до окончания процесса расследования против него из-за предполагаемых сексуальных домогательств в отношении подчиненных. В конце августа того же года британская газета Guardian писала, что вторая женщина обвинила Хана в домогательствах.
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