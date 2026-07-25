На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение автотранспорта по Крымскому мосту было приостановлено на 45 минут.
- Движение возобновлено, причины приостановки не назывались.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, ограничение продлилось 45 минут, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение перекрыли днем в субботу. Причины не назывались.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.