На Крымском мосту приостановили движение автотранспорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту остановлено, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту.

Раннее движение на мосту перекрывалось ночью с 3.35 мск и было открыто в 5.06 мск.