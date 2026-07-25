На Крымском мосту приостановили движение автотранспорта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.
- Перекрытие движения произошло в 12:15 по московскому времени.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту остановлено, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении, опубликованном в канале информационного центра в "Максе" в 12.15 мск.
Раннее движение на мосту перекрывалось ночью с 3.35 мск и было открыто в 5.06 мск.