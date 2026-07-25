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На Крымском мосту приостановили движение автотранспорта - РИА Новости, 25.07.2026
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12:47 25.07.2026
На Крымском мосту приостановили движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановили

© Фото : инфоцентр "Крымский мост"Крымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.
  • Перекрытие движения произошло в 12:15 по московскому времени.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту остановлено, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении, опубликованном в канале информационного центра в "Максе" в 12.15 мск.
Раннее движение на мосту перекрывалось ночью с 3.35 мск и было открыто в 5.06 мск.
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ОбществоКрымский мостРеспублика Крым
 
 
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