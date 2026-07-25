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Евраев рассказал о строительстве третьего моста через Волгу в Ярославле - РИА Новости, 25.07.2026
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
12:11 25.07.2026
Евраев рассказал о строительстве третьего моста через Волгу в Ярославле

Евраев: началось возведение ригелей опор третьего моста через Волгу в Ярославле

© Михаил Евраев/TelegramМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Михаил Евраев/Telegram
Михаил Евраев. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Началось возведение ригелей опор третьего моста через Волгу в Ярославле, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
"На правом берегу, где строятся транспортная развязка и эстакада, подрядчик приступил к монтажу ригелей. Это важные несущие конструкции, которые соединяют стойки опор между собой и примут на себя вес всего пролетного строения. Работы ведутся сразу на нескольких направлениях, что позволяет сохранять хороший темп строительства", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона.
Губернатор подчеркнул, что областное правительство особое внимание уделяет качеству работ.
"На объекте постоянно проводится лабораторный контроль материалов, а также проверка всех этапов выполнения работ. Следующий важный этап – строительство опор непосредственно в русле Волги", - рассказал Евраев.
Строительство третьего моста через Волгу в Ярославле ведется в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" при поддержке президента России Владимира Путина, добавил Евраев, подчеркнув, что это один из самых крупных и значимых инфраструктурных проектов Ярославской области.
"Третий мост через Волгу - уникальное для региона инженерное сооружение. Судоходный пролет составит 147 метров, что по Градостроительному кодексу относит объект к категории внеклассных", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства – министра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Романа Душко.
По данным областного правительства, новый мост протяженностью более трех километров (включая переход через Волгу свыше 800 метров) свяжет Фрунзенский и Заволжский районы Ярославля и разгрузит исторический центр города от транзитного транспорта. Завершить строительство планируется до конца 2030 года.
 
Ярославская областьМихаил ЕвраевЯрославльСтроительство
 
 
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