Евраев рассказал о строительстве третьего моста через Волгу в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Началось возведение ригелей опор третьего моста через Волгу в Ярославле, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

"На правом берегу, где строятся транспортная развязка и эстакада, подрядчик приступил к монтажу ригелей. Это важные несущие конструкции, которые соединяют стойки опор между собой и примут на себя вес всего пролетного строения. Работы ведутся сразу на нескольких направлениях, что позволяет сохранять хороший темп строительства", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона.

Губернатор подчеркнул, что областное правительство особое внимание уделяет качеству работ.

"На объекте постоянно проводится лабораторный контроль материалов, а также проверка всех этапов выполнения работ. Следующий важный этап – строительство опор непосредственно в русле Волги", - рассказал Евраев.

Строительство третьего моста через Волгу в Ярославле ведется в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" при поддержке президента России Владимира Путина, добавил Евраев, подчеркнув, что это один из самых крупных и значимых инфраструктурных проектов Ярославской области.

"Третий мост через Волгу - уникальное для региона инженерное сооружение. Судоходный пролет составит 147 метров, что по Градостроительному кодексу относит объект к категории внеклассных", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства – министра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Романа Душко.