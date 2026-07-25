В центре Москвы капитально отремонтировали фонтан "Каскад"

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали фонтан "Каскад" на Манежной площади в центре столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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"В этом году проводим ремонт одних из самых известных столичных сооружений - фонтанов "Часы мира", "Купола" и "Каскад" на Манежной площади. В ходе обследований был выявлен ряд дефектов сооружений, которые появились после многолетней эксплуатации, поэтому приняли решение провести их капитальный ремонт. Уже завершены работы на фонтане "Каскад", ранее выполнили капремонт фонтана "Купола", обновление третьего фонтана завершим до конца года", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что ремонт позволит сохранить исторический облик фонтанов и продлить срок их безопасной эксплуатации.
"В рамках проекта на фонтане "Каскад" выполнили переборку и ремонт облицовки из гранитных плит с гидроизоляцией, обновили насосную станцию. Кроме того, заменили насосное оборудование, форсунки, установили видеонаблюдение и систему диспетчеризации", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что фонтаны по праву считаются визитной карточкой российской столицы, есть как традиционные сооружения, так и "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические.