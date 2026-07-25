В центре Москвы капитально отремонтировали фонтан "Каскад"

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"В этом году проводим ремонт одних из самых известных столичных сооружений - фонтанов "Часы мира", "Купола" и "Каскад" на Манежной площади. В ходе обследований был выявлен ряд дефектов сооружений, которые появились после многолетней эксплуатации, поэтому приняли решение провести их капитальный ремонт. Уже завершены работы на фонтане "Каскад", ранее выполнили капремонт фонтана "Купола", обновление третьего фонтана завершим до конца года", - рассказал Бирюков.