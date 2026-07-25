Рейтинг@Mail.ru
В центре Москвы капитально отремонтировали фонтан "Каскад" - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:59 25.07.2026 (обновлено: 11:11 27.07.2026)
В центре Москвы капитально отремонтировали фонтан "Каскад"

На Манежной площади отремонтировали фонтан «Каскад»

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыФонтан "Каскад" на Манежной площади в Москве
Фонтан Каскад на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Фонтан "Каскад" на Манежной площади в Москве
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали фонтан "Каскад" на Манежной площади в центре столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"В этом году проводим ремонт одних из самых известных столичных сооружений - фонтанов "Часы мира", "Купола" и "Каскад" на Манежной площади. В ходе обследований был выявлен ряд дефектов сооружений, которые появились после многолетней эксплуатации, поэтому приняли решение провести их капитальный ремонт. Уже завершены работы на фонтане "Каскад", ранее выполнили капремонт фонтана "Купола", обновление третьего фонтана завершим до конца года", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что ремонт позволит сохранить исторический облик фонтанов и продлить срок их безопасной эксплуатации.
"В рамках проекта на фонтане "Каскад" выполнили переборку и ремонт облицовки из гранитных плит с гидроизоляцией, обновили насосную станцию. Кроме того, заменили насосное оборудование, форсунки, установили видеонаблюдение и систему диспетчеризации", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что фонтаны по праву считаются визитной карточкой российской столицы, есть как традиционные сооружения, так и "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические.
Молодые люди отдыхают возле фонтана на Манежной площади в Москве. - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
Фонтан "Купола" в центре Москвы капитально отремонтировали
4 июля, 12:47
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала