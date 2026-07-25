В Москве раскрыли убийство сотрудника газеты, совершенное 25 лет назад

Краткий пересказ от РИА ИИ Следователи раскрыли убийство сотрудника газеты "Московские новости", совершенное 25 лет назад на севере Москвы.

Обвиняемый познакомился с жертвой в ресторане, пригласил к себе домой, где в ссоре нанес не менее 55 ударов кухонным ножом.

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Следователи раскрыли убийство сотрудника газеты "Московские новости", совершенное 25 лет назад на севере российской столицы, обвиняемый арестован, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.

По данным СК , вечером в сентябре 2001 года обвиняемый познакомился с сотрудником газеты в ресторане у метро "Войковская". Они выпивали, а затем фигурант пригласил его к себе домой на улице Клары Цеткин, где в ссоре нанес не менее 55 ударов кухонным ножом в голову, шею и тело - 25-летний потерпевший скончался на месте. Дело расследуется Головинским межрайонным следственным отделом СУ по САО ГСУ СК РФ

"Раскрыто убийство сотрудника газеты "Московские новости"... расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью)", - говорится в официальном канале ведомства на платформе " Макс ".

После совершения преступления обвиняемый выбросил нож в окно, открыл конфорки газовой плиты на кухне, пустив в квартиру газ. Затем мужчина поджег ткань и бросил ее в комнате, захлопнул дверь в квартиру и скрылся с места происшествия, рассказали в главке.

Отмечается, что на первоначальном этапе следствия не удалось раскрыть преступление - объективных данных, указывающих на конкретного виновного, не было. Однако позднее следователи и криминалисты смогли установить причастность к убийству ранее неоднократно судимого москвича 1976 года рождения.

"Его местонахождение установлено, он задержан. С фигурантом проведены необходимые следственные действия, в том числе ему предъявлено обвинение, с его участием проведена проверка показаний на месте", - добавили в ГСУ СК РФ столицы.