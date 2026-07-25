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В Москве раскрыли убийство сотрудника газеты, совершенное 25 лет назад - РИА Новости, 25.07.2026
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18:52 25.07.2026
В Москве раскрыли убийство сотрудника газеты, совершенное 25 лет назад

СК раскрыл убийство сотрудника "Московских новостей", совершенное 25 лет назад

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следователи раскрыли убийство сотрудника газеты "Московские новости", совершенное 25 лет назад на севере Москвы.
  • Обвиняемый познакомился с жертвой в ресторане, пригласил к себе домой, где в ссоре нанес не менее 55 ударов кухонным ножом.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Следователи раскрыли убийство сотрудника газеты "Московские новости", совершенное 25 лет назад на севере российской столицы, обвиняемый арестован, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.
По данным СК, вечером в сентябре 2001 года обвиняемый познакомился с сотрудником газеты в ресторане у метро "Войковская". Они выпивали, а затем фигурант пригласил его к себе домой на улице Клары Цеткин, где в ссоре нанес не менее 55 ударов кухонным ножом в голову, шею и тело - 25-летний потерпевший скончался на месте. Дело расследуется Головинским межрайонным следственным отделом СУ по САО ГСУ СК РФ.
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"Раскрыто убийство сотрудника газеты "Московские новости"... расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью)", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
После совершения преступления обвиняемый выбросил нож в окно, открыл конфорки газовой плиты на кухне, пустив в квартиру газ. Затем мужчина поджег ткань и бросил ее в комнате, захлопнул дверь в квартиру и скрылся с места происшествия, рассказали в главке.
Отмечается, что на первоначальном этапе следствия не удалось раскрыть преступление - объективных данных, указывающих на конкретного виновного, не было. Однако позднее следователи и криминалисты смогли установить причастность к убийству ранее неоднократно судимого москвича 1976 года рождения.
"Его местонахождение установлено, он задержан. С фигурантом проведены необходимые следственные действия, в том числе ему предъявлено обвинение, с его участием проведена проверка показаний на месте", - добавили в ГСУ СК РФ столицы.
Обвиняемый арестован.
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