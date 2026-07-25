На юго-востоке Москвы ликвидировали крупный пожар в производственном ангаре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар в производственном ангаре на юго-востоке Москвы полностью ликвидирован.
- Площадь пожара составила три тысячи квадратных метров.
- Сведений о пострадавших не поступало.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. На юго-востоке Москвы полностью ликвидировали крупный пожар в производственном ангаре, сообщили в столичном главке МЧС России.
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"Принятыми мерами пожар полностью ликвидирован на площади трех тысяч квадратных метров", — говорится в заявлении.
Уточняется, что сведений о пострадавших не поступало.
Ночью там вспыхнул огонь на площади тысячи квадратных метров. Позднее пламя разрослось, достигнув трех тысяч, но пожарные оперативно локализовали возгорание.