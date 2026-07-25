Овчинский: новостройка по реновации на 700 квартир появится в Котловке

Краткий пересказ от РИА ИИ В районе Котловка на юго-западе Москвы возводится жилой комплекс по программе реновации.

Комплекс будет состоять из четырех корпусов переменной этажности с подземным паркингом и 758 квартирами, 11 из которых будут приспособлены для маломобильных жителей.

На данный момент на стройплощадке идет возведение монолита в трех корпусах, а в четвертом еще разрабатывают котлован.

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Строители возводят жилой комплекс по программе реновации в районе Котловка на юго-западе Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Жилой комплекс будет состоять из четырех отдельно стоящих корпусов переменной этажности, объединенных подземным паркингом. Корпуса сгруппируют по форме прямоугольника, за счет чего внутри получится камерное дворовое пространство. Там разместятся детская и спортивная площадки и две зоны отдыха. В доме запроектировано 758 квартир, 11 из которых будут приспособлены для маломобильных жителей", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Министр уточнил, что жилая площадь новостройки составит около 47 тысяч "квадратов".

В пресс-службе департамента градостроительной политики подчеркнули, что на данный момент на стройплощадке идет возведение монолита в трех корпусах. В четвертом корпусе еще разрабатывают котлован.

Жилой комплекс будет расположен на улице Винокурова. Рядом находятся станция МЦК "Крымская", усадьба Черемушки-Знаменское, парк "Коршуниха", а также школы, детские сады, медучреждения, магазины, заведения общепита, отметили в пресс-службе.