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Ефимов: более 200 гектаров земли выделили в Москве под дорожные проекты - РИА Новости, 25.07.2026
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12:09 25.07.2026
Ефимов: более 200 гектаров земли выделили в Москве под дорожные проекты

Ефимов: более 200 гектаров земли были выделены в Москве под дорожные проекты

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Власти Москвы выделили в первой половине 2026 года свыше 200 гектаров земли под проекты по улучшению улично-дорожной сети, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Развитие улично-дорожной инфраструктуры и повышение связанности между районами – одни из приоритетных направлений развития столицы. В течение первых шести месяцев 2026 года город выделил земельные участки площадью более 203 гектаров для 129 проектов", – цитирует слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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Замглавы города уточнил, что в результате дорожные строители возвели и отремонтировали улицы, пешеходные переходы, путепроводы и мосты в 11 округах Москвы.
В сообщении пресс-службы градкомплекса также отмечается, что наибольшее количество земли предоставили в Новомосковском округе – 31 участок. В южной части города выделили 16 площадок, в западной – 15, в Троицком округе – 12.
Например, участок площадью 31,5 гектара в Новомосковском округе город передал для возведения улицы, идущей от трассы "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе" до дороги "Воскресенское – Каракашево – Щербинка". Еще одну площадку в том же округе выделили для работ над магистралью "Мамыри – Пенино – Шарапово", добавили в градкомплексе.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о новой дорожной инфраструктуре в районах Москворечье-Сабурово и Царицыно.
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МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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