© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: более 200 гектаров земли выделили в Москве под дорожные проекты

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Власти Москвы выделили в первой половине 2026 года свыше 200 гектаров земли под проекты по улучшению улично-дорожной сети, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Развитие улично-дорожной инфраструктуры и повышение связанности между районами – одни из приоритетных направлений развития столицы. В течение первых шести месяцев 2026 года город выделил земельные участки площадью более 203 гектаров для 129 проектов", – цитирует слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Замглавы города уточнил, что в результате дорожные строители возвели и отремонтировали улицы, пешеходные переходы, путепроводы и мосты в 11 округах Москвы

В сообщении пресс-службы градкомплекса также отмечается, что наибольшее количество земли предоставили в Новомосковском округе – 31 участок. В южной части города выделили 16 площадок, в западной – 15, в Троицком округе – 12.

Например, участок площадью 31,5 гектара в Новомосковском округе город передал для возведения улицы, идущей от трассы "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе" до дороги "Воскресенское – Каракашево – Щербинка". Еще одну площадку в том же округе выделили для работ над магистралью "Мамыри – Пенино – Шарапово", добавили в градкомплексе.