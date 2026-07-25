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Мошенники придумали новую схему обмана детей с помощью онлайн-игр - РИА Новости, 25.07.2026
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07:50 25.07.2026
Мошенники придумали новую схему обмана детей с помощью онлайн-игр

Лунев: мошенники обещают детям редкие артефакты в онлайн-играх, выманивая данные

© Fotolia / goodluzДети сидят за компьютером
Дети сидят за компьютером - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Fotolia / goodluz
Дети сидят за компьютером. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники выманивают у детей данные банковских карт родителей, обещая им редкие артефакты и доступ к закрытым функциям в онлайн-играх.
  • Злоумышленники могут просить детей сфотографировать экран родительского телефона, продиктовать коды из SMS или перевести деньги через банковское приложение.
  • Эксперт рекомендует использовать сложные уникальные пароли, включить двухфакторную аутентификацию и не привязывать основные банковские карты к детским аккаунтам.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Мошенники стали обещать детям редкие артефакты и доступ к закрытым функциям в онлайн-играх и под этим предлогом выманивают данные карт родителей, рассказал РИА Новости руководитель группы обучения информационной безопасности "Яндекса" Александр Лунев.
"Летние каникулы - время, когда дети и подростки проводят в онлайн-играх больше обычного, и этим активно пользуются злоумышленники... Пользователям обещают редкие предметы, скины или доступ к закрытым функциям - и отправляют ссылки на поддельные сайты либо просят авторизоваться через сторонние сервисы. В результате злоумышленники получают доступ к учетной записи или персональным данным", - рассказал он.
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Эксперт также отметил, что часть схем нацелена не на аккаунт ребенка, а напрямую на деньги родителей. Под видом якобы заданий для получения игровых предметов детей просят сфотографировать экран родительского телефона, продиктовать коды из смс или самостоятельно перевести деньги через банковское приложение. Также выманивают и коды от разных личных онлайн-сервисов – представляясь "техподдержкой игры".
При этом, советует Лунев, отдельное внимание стоит уделить защите самой учетной записи. Игровой аккаунт, по его мнению, - это годы прогресса, коллекция предметов, а иногда даже привязанные платежные данные, поэтому нужен сложный уникальный пароль и обязательно включенная двухфакторная аутентификация.
"Отдельная рекомендация для родителей – не привязывать к детским аккаунтам свои основные банковские карты и настроить детский профиль или родительский контроль на всех устройствах", - предупредил эксперт в области информационной безопасности.
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