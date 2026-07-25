Мирошник назвал удары ВСУ по турбазам в Кирилловке спланированными

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал удары ВСУ по турбазам в Кирилловке спланированной террористической акцией.
- Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о восьми погибших и 14 пострадавших в результате ночной атаки ВСУ на туристические базы.
- Мирошник сравнил киевский режим, наносящий удары по гражданским объектам, с бандитской шайкой.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Удары ВСУ по турбазам в Кирилловке Запорожской области были спланированной террористической акцией, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что восемь человек, в том числе двое детей, погибли, 14 пострадали в результате ночной атаки ВСУ на туристические базы в регионе.
"Это спланированная, преднамеренная террористическая акция, потому что целью является убийство гражданских людей, их запугивание и попытки сеять страх на все гражданское население, которое проживает на этих территориях", - сказал он агентству.
Мирошник сравнил использующий такие методы киевский режим с бандитской шайкой.
"Это обычные террористы, обычные бандиты, которые, проигрывая на поле боя, пытаются наносить удары по гражданским объектам, гражданскому населению, убивая детей, стариков и женщин", - добавил он.
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