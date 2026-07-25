Мирошник назвал удары ВСУ по турбазам в Кирилловке спланированными

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Удары ВСУ по турбазам в Кирилловке Запорожской области были спланированной террористической акцией, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"Это спланированная, преднамеренная террористическая акция, потому что целью является убийство гражданских людей, их запугивание и попытки сеять страх на все гражданское население, которое проживает на этих территориях", - сказал он агентству.