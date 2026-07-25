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Мирошник назвал удары ВСУ по турбазам в Кирилловке спланированными - РИА Новости, 25.07.2026
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15:31 25.07.2026 (обновлено: 15:44 25.07.2026)
Мирошник назвал удары ВСУ по турбазам в Кирилловке спланированными

Мирошник назвал удары ВСУ по туристическим базам в Кирилловке спланированными

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал удары ВСУ по турбазам в Кирилловке спланированной террористической акцией.
  • Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о восьми погибших и 14 пострадавших в результате ночной атаки ВСУ на туристические базы.
  • Мирошник сравнил киевский режим, наносящий удары по гражданским объектам, с бандитской шайкой.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Удары ВСУ по турбазам в Кирилловке Запорожской области были спланированной террористической акцией, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что восемь человек, в том числе двое детей, погибли, 14 пострадали в результате ночной атаки ВСУ на туристические базы в регионе.
"Это спланированная, преднамеренная террористическая акция, потому что целью является убийство гражданских людей, их запугивание и попытки сеять страх на все гражданское население, которое проживает на этих территориях", - сказал он агентству.
Мирошник сравнил использующий такие методы киевский режим с бандитской шайкой.
"Это обычные террористы, обычные бандиты, которые, проигрывая на поле боя, пытаются наносить удары по гражданским объектам, гражданскому населению, убивая детей, стариков и женщин", - добавил он.
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