Врачи борются за жизнь одного из пострадавших при ударе ВСУ в Кирове

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При ударе ВСУ в Кирове состояние одного пострадавшего остается крайне тяжелым, врачи борются за его жизнь.
- В результате ракетной атаки на предприятие в Кирове шесть человек погибли, 26 пострадали, в регионе объявлен трехдневный траур.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Состояние одного пострадавшего при ударе ВСУ в Кирове все еще крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
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"Состояние одного из пострадавших - крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь", - сказал он.
Губернатор Кировской области в пятницу утром заявил о ракетной атаке на предприятие в Кирове, при которой шесть человек погибли, 26 пострадали. Позже выяснилось, что один из числившихся погибшим жив. В регионе объявлен трехдневный траур 25, 26 и 27 июля.