Врачи борются за жизнь одного из пострадавших при ударе ВСУ в Кирове

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Состояние одного пострадавшего при ударе ВСУ в Кирове все еще крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.