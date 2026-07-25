Минобороны показало кадры поражения судов в порту Николаева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны России опубликовало кадры поражения судов в порту "Николаев" и акватории Черного моря.
- В ведомстве отметили, что все цели были успешно поражены.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения судов в порту "Николаев" и акватории Черного моря, отметив, что все цели были успешно поражены.
"В течение дня 25 июля расчетами реактивных БпЛА "Герань-4 сикер" в порту "Николаев" и в акватории Черного моря были поражены быстроходный десантный катер противника, а также три морских судна типа "сухогруз" и судно типа "балкер", использовавшиеся для перевозки грузов военного назначения в интересах ВСУ", - говорится в сообщении к видео.
На опубликованных кадрах запечатлены результаты высокоточных ударов.
"Все цели были успешно поражены", - добавили в военном ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18