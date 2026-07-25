ВС России поразили суда, доставлявшие грузы в украинские порты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На переходе морем поражены балкер и три сухогруза, доставлявшие военные грузы в порты Черноморск и Одесса.
- Также поражен быстроходный десантный катер CV-90 ВМС Украины.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. На переходе морем поражены балкер и три сухогруза, доставлявшие военные грузы в порты Черноморск и Одесса, а также десантный катер CV-90, сообщило Минобороны РФ.
"На переходе морем поражены: морское судно типа "балкер", три сухогруза, осуществлявшие доставку военных грузов в порты "Черноморск" и "Одесса", а также быстроходный десантный катер CV-90 ВМС Украины", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18