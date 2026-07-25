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ВС России поразили суда, доставлявшие грузы в украинские порты - РИА Новости, 25.07.2026
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18:23 25.07.2026 (обновлено: 18:30 25.07.2026)
ВС России поразили суда, доставлявшие грузы в украинские порты

Минобороны: ВС России поразили балкер, три сухогруза и десантный катер в море

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На переходе морем поражены балкер и три сухогруза, доставлявшие военные грузы в порты Черноморск и Одесса.
  • Также поражен быстроходный десантный катер CV-90 ВМС Украины.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. На переходе морем поражены балкер и три сухогруза, доставлявшие военные грузы в порты Черноморск и Одесса, а также десантный катер CV-90, сообщило Минобороны РФ.
"На переходе морем поражены: морское судно типа "балкер", три сухогруза, осуществлявшие доставку военных грузов в порты "Черноморск" и "Одесса", а также быстроходный десантный катер CV-90 ВМС Украины", - говорится в сообщении.
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РоссияОдессаЧерноморскВоенно-морские силы Украины
 
 
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