Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Киев, терпя военное поражение, отыгрывается на мирном населении.
- Она подчеркнула, что Владимир Зеленский и его окружение, а также их западные кураторы и спонсоры должны помнить о последствиях своих действий.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Киев, терпящий военное поражение, отыгрывается на мирном населении, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя удары ВСУ по Кирову и Запорожской области.
"Киевский режим, терпящий военное поражение, не способный переломить печально складывающийся для себя ход боевых действий, отыгрывается на ни в чем не повинном мирном населении, сознательно выискивая тех, кто защищен менее всего", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
По ее словам, Владимир Зеленский и его подельники, как и стоящие за ними западные кураторы и спонсоры, должны помнить: за каждое совершенное преступление они жестоко поплатятся.
Губернатор Кировской области Александр Соколов в пятницу утром заявил о ракетной атаке на предприятие в Кирове, при которой пять человек погибли, 27 пострадали. В регионе объявлен трехдневный траур с 25 по 27 июля.
ВСУ в ночь на субботу нанесли удар БПЛА по туристическим базам в Кирилловке Запорожской области, по последним данным, погибли 12 человек, среди которых дети, пострадали 19. Из-под завалов удалось спасти двух человек, в том числе одного ребенка.
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