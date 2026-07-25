Рейтинг@Mail.ru
МИД: терпящий поражение Киев отыгрывается на мирном населении - РИА Новости, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:43 25.07.2026 (обновлено: 20:28 25.07.2026)
МИД: терпящий поражение Киев отыгрывается на мирном населении

МИД: терпящий военное поражение Киев отыгрывается на мирном населении

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Киев, терпя военное поражение, отыгрывается на мирном населении.
  • Она подчеркнула, что Владимир Зеленский и его окружение, а также их западные кураторы и спонсоры должны помнить о последствиях своих действий.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Киев, терпящий военное поражение, отыгрывается на мирном населении, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя удары ВСУ по Кирову и Запорожской области.
"Киевский режим, терпящий военное поражение, не способный переломить печально складывающийся для себя ход боевых действий, отыгрывается на ни в чем не повинном мирном населении, сознательно выискивая тех, кто защищен менее всего", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
Песков рассказал об условиях остановки боевых действий
Вчера, 20:27
По ее словам, Владимир Зеленский и его подельники, как и стоящие за ними западные кураторы и спонсоры, должны помнить: за каждое совершенное преступление они жестоко поплатятся.
Губернатор Кировской области Александр Соколов в пятницу утром заявил о ракетной атаке на предприятие в Кирове, при которой пять человек погибли, 27 пострадали. В регионе объявлен трехдневный траур с 25 по 27 июля.
ВСУ в ночь на субботу нанесли удар БПЛА по туристическим базам в Кирилловке Запорожской области, по последним данным, погибли 12 человек, среди которых дети, пострадали 19. Из-под завалов удалось спасти двух человек, в том числе одного ребенка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМария ЗахароваВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала