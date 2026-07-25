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МИД призвал международные структуры не замалчивать преступления Киева - РИА Новости, 25.07.2026
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19:42 25.07.2026 (обновлено: 20:04 25.07.2026)
МИД призвал международные структуры не замалчивать преступления Киева

МИД призвал профильные международные структуры не замалчивать преступления Киева

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия призывает международные структуры не замалчивать удары ВСУ по Кировской и Запорожской областям 24–25 июля.
  • Официальный представитель МИД Мария Захарова сделала заявление с призывом к ответственным правительствам, профильным международным структурам и независимым СМИ.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россия призывает профильные международные структуры не замалчивать удары ВСУ по ее Кировской и Запорожской областям 24-25 июля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Призываем все ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ не замалчивать кровавые теракты в Кировской и Запорожской областях", - говорится в ее комментарии на сайте МИД.
Губернатор Кировской области Александр Соколов в пятницу утром заявил о ракетной атаке на предприятие в Кирове, при которой пять человек погибли, 27 пострадали. В регионе объявлен трехдневный траур с 25 по 27 июля.
ВСУ в ночь на субботу нанесли удар БПЛА по туристическим базам в Кирилловке Запорожской области, по последним данным, погибли 12 человек, среди которых дети, пострадали 19. Из-под завалов удалось спасти двух человек, в том числе одного ребенка.
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