МИД призвал международные структуры не замалчивать преступления Киева

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россия призывает профильные международные структуры не замалчивать удары ВСУ по ее Кировской и Запорожской областям 24-25 июля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ВСУ в ночь на субботу нанесли удар БПЛА по туристическим базам в Кирилловке Запорожской области, по последним данным, погибли 12 человек, среди которых дети, пострадали 19. Из-под завалов удалось спасти двух человек, в том числе одного ребенка.