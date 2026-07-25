МИД прокомментировал удары ВСУ по Кирову и Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Киев прицельно бьет по гражданскому населению.
- Она добавила, что Украина демонстрирует всему миру свой звериный нацистский оскал.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Киев хладнокровно и прицельно бьет по гражданскому населению, демонстрируя звериный нацистский оскал, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Киевский режим продолжает хладнокровно прицельно бить по российскому гражданскому населению, демонстрируя всему миру свой звериный нацистский оскал", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.
Губернатор Кировской области в пятницу утром сообщил о ракетной атаке на предприятие в Кирове, в результате которой пять человек погибли, 26 пострадали. В результате ночной атаки ВСУ на туристические базы в Запорожской области число погибших возросло до 12 человек, еще 19 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по факту террористической атаки.
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