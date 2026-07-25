МИД передаст материалы по теракту в Кирилловке на международные площадки

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"Нами сейчас собирается, верифицируется и готовится соответствующий материал о совершенном преступлении, которое имеет все признаки террористического акта, для того чтобы с соответствующими доказательствами, фото- и видеоматериалами, показаниями людей, которые пострадали, либо являются свидетелями, они были переданы нашим дипломатам, которые представляют страну на крупнейших международных площадках", - сказал он агентству.