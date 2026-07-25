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МИД передаст материалы по теракту в Кирилловке на международные площадки - РИА Новости, 25.07.2026
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15:34 25.07.2026 (обновлено: 15:49 25.07.2026)

МИД передаст материалы по теракту в Кирилловке на международные площадки

© Следком/MAXРабота экстренных служб на месте атаки ВСУ на базу отдыха в поселке Кирилловка в Запорожской области
Работа экстренных служб на месте атаки ВСУ на базу отдыха в поселке Кирилловка в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Следком/MAX
Работа экстренных служб на месте атаки ВСУ на базу отдыха в поселке Кирилловка в Запорожской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД собирает материалы о ударах ВСУ по турбазам в Кирилловке Запорожской области.
  • В результате ночной атаки ВСУ на туристические базы в регионе погибли восемь человек, в том числе двое детей, 14 пострадали.
  • Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник подчеркнул, что тема серии терактов, совершенных ВСУ, будет поднята на международных площадках.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. МИД РФ сейчас собирает материалы, касающиеся ударов ВСУ по турбазам в Кирилловке Запорожской области, для их передачи на международные площадки, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что восемь человек, в том числе двое детей, погибли, 14 пострадали в результате ночной атаки ВСУ на туристические базы в регионе.
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"Нами сейчас собирается, верифицируется и готовится соответствующий материал о совершенном преступлении, которое имеет все признаки террористического акта, для того чтобы с соответствующими доказательствами, фото- и видеоматериалами, показаниями людей, которые пострадали, либо являются свидетелями, они были переданы нашим дипломатам, которые представляют страну на крупнейших международных площадках", - сказал он агентству.
Тема серии терактов, совершенных ВСУ, обязательно будет в ближайшее время поднята на этих площадках, информация будет передана "всем тем, кто способен слышать и способен дать адекватную оценку этим действиям, которые сегодня совершаются киевским режимом за деньги и при поддержке западников", подчеркнул Мирошник.
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