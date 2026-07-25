Во Львове оборонную выставку отменили после удара по объекту под Киевом

Краткий пересказ от РИА ИИ Во Львове отменили крупную выставку оборонных технологий IRON DEMO 2026, намеченную на конец августа.

Решение об отмене выставки было принято после удара по аналогичному событию в Киевской области.

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Выставка оборонных технологий во Львове на западе Украины отменена после удара по объекту под Киевом, сообщает украинское издание "Страна.ua".

В пятницу Минобороны России сообщило о нанесении удара по объекту под Киевом , где проводилась демонстрация беспилотников, в том числе иностранных, используемых для ударов по гражданским объектам в России . Украинский совет оружейников подтвердил, что в Киевской области под удар попало мероприятие с участием представителей оборонной промышленности. По данным украинских СМИ, речь шла о выставке ассоциации производителей беспилотных систем "Армада". На выставке планировалось представить БПЛА, устройства обнаружения, радиолокации и радиоэлектронной борьбы.

"Во Львове отменили крупную выставку оборонных технологий, намеченную на конец августа. Мероприятие решили не проводить после удара по аналогичному событию в Киевской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.