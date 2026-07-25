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Во Львове оборонную выставку отменили после удара по объекту под Киевом - РИА Новости, 25.07.2026
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21:51 25.07.2026 (обновлено: 21:52 25.07.2026)
Во Львове оборонную выставку отменили после удара по объекту под Киевом

Во Львове крупную оборонную выставку отменили после удара по объекту под Киевом

© РИА Новости / Павел Паламарчук | Перейти в медиабанкВид на Львов
Вид на Львов - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во Львове отменили крупную выставку оборонных технологий IRON DEMO 2026, намеченную на конец августа.
  • Решение об отмене выставки было принято после удара по аналогичному событию в Киевской области.
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Выставка оборонных технологий во Львове на западе Украины отменена после удара по объекту под Киевом, сообщает украинское издание "Страна.ua".
В пятницу Минобороны России сообщило о нанесении удара по объекту под Киевом, где проводилась демонстрация беспилотников, в том числе иностранных, используемых для ударов по гражданским объектам в России. Украинский совет оружейников подтвердил, что в Киевской области под удар попало мероприятие с участием представителей оборонной промышленности. По данным украинских СМИ, речь шла о выставке ассоциации производителей беспилотных систем "Армада". На выставке планировалось представить БПЛА, устройства обнаружения, радиолокации и радиоэлектронной борьбы.
"Во Львове отменили крупную выставку оборонных технологий, намеченную на конец августа. Мероприятие решили не проводить после удара по аналогичному событию в Киевской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным издания, выставка оборонных технологий IRON DEMO 2026 должна была пройти во Львове 28-29 августа. В ней планировалось участие свыше 150 украинских и зарубежных оборонных компаний, а также более 2 тысяч представителей отрасли, включая производителей, военных, инженеров, разработчиков, инвесторов и чиновников.
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