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Причиной смерти актера Юрия Лопарева стал рак - РИА Новости, 25.07.2026
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01:13 25.07.2026 (обновлено: 09:00 25.07.2026)
Причиной смерти актера Юрия Лопарева стал рак

Причиной смерти актера из "Ликвидации" Юрия Лопарева стал рак

© Фото : Юрий Лопарев/ВКонтактеЮрий Лопарев
Юрий Лопарев - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Фото : Юрий Лопарев/ВКонтакте
Юрий Лопарев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Причиной смерти актера Юрия Лопарева стало онкологическое заболевание.
  • Несмотря на болезнь, Лопарев до последнего дня жизни продолжал сниматься в кино и вести активный образ жизни.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Причиной смерти советского и российского актера театра и кино Юрия Лопарева, известного по ролям в сериалах "Ликвидация" и "Глухарь", стало онкологическое заболевание, сообщил РИА Новости его друг и коллега Юрий Гумиров.
"У него онкология была, но во время разговора, когда спрашивал у него: "Ну, как ты?", всегда отвечал: "Да, живой" и дальше бежал", - сказал собеседник агентства.
По его словам, несмотря на болезнь Лопарев до последнего дня жизни продолжал сниматься в кино и вести активный образ жизни.
"Не любил о болезни думать, поэтому так себя собрал в кучу и побежал дальше - сниматься", - заключил он.
Лопарев родился в 1952 году. Впервые он снялся в фильме "Жажда" в шестилетнем возрасте и с тех пор решил стать актером. В 1990 году окончил актерское отделение факультета драматического искусства ЛГИТМиК, после чего служил в театрах Белоруссии, Молдавии, Украины, в том числе в Одесском театре кукол. С 2006 года жил и работал в Москве.
Он снялся более чем в 270 кинолентах, наиболее широкую известность ему принесли роли в фильмах и сериалах "Ликвидация" (2007) , "Глухарь" (2008), "Сделано в СССР" (2011), "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" (2019) и другие.
 
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