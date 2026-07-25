Причиной смерти актера Юрия Лопарева стал рак

Краткий пересказ от РИА ИИ Причиной смерти актера Юрия Лопарева стало онкологическое заболевание.

Несмотря на болезнь, Лопарев до последнего дня жизни продолжал сниматься в кино и вести активный образ жизни.

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Причиной смерти советского и российского актера театра и кино Юрия Лопарева, известного по ролям в сериалах "Ликвидация" и "Глухарь", стало онкологическое заболевание, сообщил РИА Новости его друг и коллега Юрий Гумиров.

"У него онкология была, но во время разговора, когда спрашивал у него: "Ну, как ты?", всегда отвечал: "Да, живой" и дальше бежал", - сказал собеседник агентства.

По его словам, несмотря на болезнь Лопарев до последнего дня жизни продолжал сниматься в кино и вести активный образ жизни.

"Не любил о болезни думать, поэтому так себя собрал в кучу и побежал дальше - сниматься", - заключил он.

Лопарев родился в 1952 году. Впервые он снялся в фильме "Жажда" в шестилетнем возрасте и с тех пор решил стать актером. В 1990 году окончил актерское отделение факультета драматического искусства ЛГИТМиК, после чего служил в театрах Белоруссии Молдавии , Украины, в том числе в Одесском театре кукол. С 2006 года жил и работал в Москве.