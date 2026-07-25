Умер актер из "Ликвидации" Юрий Лопарев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Советский и российский актер театра и кино Юрий Лопарев умер в возрасте 73 лет.
- Юрий Гумиров, друг и коллега Юрия Лопарева, отметил его незаурядный актерский талант, энергию и любовь к жизни.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Советский и российский актер театра и кино Юрий Лопарев, известный по ролям в сериалах "Ликвидация" и "Глухарь", умер в возрасте 73 лет, сообщил РИА Новости его друг и коллега Юрий Гумиров.
"Да, ушел наш Юрка", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что Лопарев обладал незаурядным актерским талантом, а также неуемной энергией и любовью к жизни.
"Главное, он же боевой такой был, у него же проектов куча - только в последнее время 6 или 7, в таком возрасте не у каждого столько представить можно", - добавил он.
Лопарев родился в 1952 году. Впервые он снялся в фильме "Жажда" в шестилетнем возрасте и с тех пор решил стать актером. В 1990 году окончил актерское отделение факультета драматического искусства ЛГИТМиК, после чего служил в театрах Белоруссии, Молдавии, Украины, в том числе в Одесском театре кукол. С 2006 года жил и работал в Москве.
Он снялся более чем в 270 кинолентах, наиболее широкую известность ему принесли роли в фильмах и сериалах "Ликвидация" (2007) , "Глухарь" (2008), "Сделано в СССР" (2011), "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" (2019) и другие.