Умер актер из "Ликвидации" Юрий Лопарев

Краткий пересказ от РИА ИИ Советский и российский актер театра и кино Юрий Лопарев умер в возрасте 73 лет.

Юрий Гумиров, друг и коллега Юрия Лопарева, отметил его незаурядный актерский талант, энергию и любовь к жизни.

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Советский и российский актер театра и кино Юрий Лопарев, известный по ролям в сериалах "Ликвидация" и "Глухарь", умер в возрасте 73 лет, сообщил РИА Новости его друг и коллега Юрий Гумиров.

"Да, ушел наш Юрка", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Лопарев обладал незаурядным актерским талантом, а также неуемной энергией и любовью к жизни.

"Главное, он же боевой такой был, у него же проектов куча - только в последнее время 6 или 7, в таком возрасте не у каждого столько представить можно", - добавил он.

Лопарев родился в 1952 году. Впервые он снялся в фильме "Жажда" в шестилетнем возрасте и с тех пор решил стать актером. В 1990 году окончил актерское отделение факультета драматического искусства ЛГИТМиК, после чего служил в театрах Белоруссии Молдавии , Украины, в том числе в Одесском театре кукол. С 2006 года жил и работал в Москве.