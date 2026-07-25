Избиратель в единый день голосования на избирательном участке. Архивное фото

Избиратель в единый день голосования на избирательном участке

В ЛНР общая численность избирателей составляет 1,1 миллиона человек

Краткий пересказ от РИА ИИ Общая численность избирателей в Луганской Народной Республике составляет более 1,1 миллиона человек.

Кандидаты в депутаты Госдумы от пяти партий подали документы для выдвижения по одномандатным округам №25 и №26 в ЛНР.

Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года, голосование пройдет с 18 по 20 сентября.

ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Более 1,1 миллиона человек составляет общая численность избирателей в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в республиканском избиркоме.

Председатель избиркома ЛНР Марианна Сумская 17 июля заявила, что кандидаты в депутаты Госдумы от пяти партий подали документы для выдвижения по одномандатным округам №25 и №26.

"Общая численность избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории ЛНР, по состоянию на 1 июля 2026 года составляет 1 174 132", - уточнили в Избиркоме.

Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года, голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Впервые в думских выборах примут участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.