В ЛНР общая численность избирателей составляет 1,1 миллиона человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Общая численность избирателей в Луганской Народной Республике составляет более 1,1 миллиона человек.
- Кандидаты в депутаты Госдумы от пяти партий подали документы для выдвижения по одномандатным округам №25 и №26 в ЛНР.
- Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года, голосование пройдет с 18 по 20 сентября.
ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Более 1,1 миллиона человек составляет общая численность избирателей в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в республиканском избиркоме.
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"Общая численность избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории ЛНР, по состоянию на 1 июля 2026 года составляет 1 174 132", - уточнили в Избиркоме.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года, голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Впервые в думских выборах примут участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Глава государства назвал предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Всего в единый день голосования 2026 года запланировано более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.