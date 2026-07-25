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В ЛНР общая численность избирателей составляет 1,1 миллиона человек - РИА Новости, 25.07.2026
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21:10 25.07.2026
В ЛНР общая численность избирателей составляет 1,1 миллиона человек

РИА Новости: в ЛНР общая численность избирателей составляет 1,1 миллиона человек

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкИзбиратель в единый день голосования на избирательном участке
Избиратель в единый день голосования на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Избиратель в единый день голосования на избирательном участке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Общая численность избирателей в Луганской Народной Республике составляет более 1,1 миллиона человек.
  • Кандидаты в депутаты Госдумы от пяти партий подали документы для выдвижения по одномандатным округам №25 и №26 в ЛНР.
  • Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года, голосование пройдет с 18 по 20 сентября.
ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Более 1,1 миллиона человек составляет общая численность избирателей в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в республиканском избиркоме.
Председатель избиркома ЛНР Марианна Сумская 17 июля заявила, что кандидаты в депутаты Госдумы от пяти партий подали документы для выдвижения по одномандатным округам №25 и №26.
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"Общая численность избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории ЛНР, по состоянию на 1 июля 2026 года составляет 1 174 132", - уточнили в Избиркоме.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года, голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Впервые в думских выборах примут участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Глава государства назвал предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Всего в единый день голосования 2026 года запланировано более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
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