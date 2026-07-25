МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Вступление Латвии в состав Евросоюза повлекло за собой отток молодежи, заявил РИА Новости бывший депутат Европарламента от республики Андрей Мамыкин.

При этом часть нарастающих в регионе проблем, по мнению собеседника агентства, можно было бы решить за счет партнерских отношений с Россией или Белоруссией.