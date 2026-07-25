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Вступление Латвии в ЕС привело к оттоку молодежи, заявил экс-депутат ЕП - РИА Новости, 25.07.2026
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05:32 25.07.2026
Вступление Латвии в ЕС привело к оттоку молодежи, заявил экс-депутат ЕП

Экс-депутат ЕП Мамыкин: вступление Латвии в Евросоюз привело к оттоку молодежи

CC0 / NakNakNak / Рига
Рига - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
CC0 / NakNakNak /
Рига . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин заявил, что вступление страны в Евросоюз привело к оттоку молодежи.
  • По мнению Мамыкина, высокие взносы за членство в ЕС и разрыв отношений с российскими и белорусскими партнерами усугубили социальную и экономическую обстановку в Латвии.
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Вступление Латвии в состав Евросоюза повлекло за собой отток молодежи, заявил РИА Новости бывший депутат Европарламента от республики Андрей Мамыкин.
Он отметил, что высокие для небольшого государства взносы за членство в ЕС, а также разорванные, в связи с этим отношения с российскими и белорусскими партнерами, усугубили социальную и экономическую обстановку в стране.
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"Закрытые сахарные фабрики, распиленный на металлолом рыболовный флот, убитое сельское хозяйство, уехавшая из Латвии молодежь - итог членства Латвии в Евросоюзе", - сказал Мамыкин.
При этом часть нарастающих в регионе проблем, по мнению собеседника агентства, можно было бы решить за счет партнерских отношений с Россией или Белоруссией.
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