Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин заявил, что вступление страны в Евросоюз привело к оттоку молодежи.
- По мнению Мамыкина, высокие взносы за членство в ЕС и разрыв отношений с российскими и белорусскими партнерами усугубили социальную и экономическую обстановку в Латвии.
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Вступление Латвии в состав Евросоюза повлекло за собой отток молодежи, заявил РИА Новости бывший депутат Европарламента от республики Андрей Мамыкин.
Он отметил, что высокие для небольшого государства взносы за членство в ЕС, а также разорванные, в связи с этим отношения с российскими и белорусскими партнерами, усугубили социальную и экономическую обстановку в стране.
"Закрытые сахарные фабрики, распиленный на металлолом рыболовный флот, убитое сельское хозяйство, уехавшая из Латвии молодежь - итог членства Латвии в Евросоюзе", - сказал Мамыкин.
При этом часть нарастающих в регионе проблем, по мнению собеседника агентства, можно было бы решить за счет партнерских отношений с Россией или Белоруссией.