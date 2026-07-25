Фирма из США построит в Латвии завод, производящий снаряды для артиллерии

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр экономики Латвии Виктор Валайнис подписал меморандум о взаимопонимании с американской компанией Native Trading, который подразумевает строительство завода по производству реактивных снарядов для артиллерии.

Проект предусматривает привлечение частных инвестиций в размере не менее 70 миллионов евро и его реализацию в течение 24 месяцев.

МОСКВА, 25 июля — РИА Новости. Министр экономики Латвии Виктор Валайнис подписал меморандум о взаимопонимании с американской компанией Native Trading, он подразумевает строительство завода по производству реактивных снарядов (ракет) для артиллерии, сообщило министерство экономики.

"Проект предусматривает привлечение частных инвестиций в размере не менее 70 миллионов евро... Проект планируется реализовать в течение 24 месяцев", - сообщили в министерстве.

Проект предусматривает создание завода по производству реактивных снарядов (артиллерийских ракет) полного цикла, обеспечивающего все основные этапы производства: производство твердого топлива, наполнение боеголовок взрывчатыми веществами, окончательную сборку и испытания, уточнили в ведомстве.

Планируется, что снаряды будут поставляться не только в армию Латвии , но и на международные рынки.