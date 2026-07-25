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Фирма из США построит в Латвии завод, производящий снаряды для артиллерии - РИА Новости, 25.07.2026
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09:12 25.07.2026
Фирма из США построит в Латвии завод, производящий снаряды для артиллерии

Фирма из США построит в Латвии завод по производству артиллерийских ракет

© AP Photo / Virginia MayoЛатвийские флаги
Латвийские флаги - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Латвийские флаги. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр экономики Латвии Виктор Валайнис подписал меморандум о взаимопонимании с американской компанией Native Trading, который подразумевает строительство завода по производству реактивных снарядов для артиллерии.
  • Проект предусматривает привлечение частных инвестиций в размере не менее 70 миллионов евро и его реализацию в течение 24 месяцев.
МОСКВА, 25 июля — РИА Новости. Министр экономики Латвии Виктор Валайнис подписал меморандум о взаимопонимании с американской компанией Native Trading, он подразумевает строительство завода по производству реактивных снарядов (ракет) для артиллерии, сообщило министерство экономики.
"Проект предусматривает привлечение частных инвестиций в размере не менее 70 миллионов евро... Проект планируется реализовать в течение 24 месяцев", - сообщили в министерстве.
Проект предусматривает создание завода по производству реактивных снарядов (артиллерийских ракет) полного цикла, обеспечивающего все основные этапы производства: производство твердого топлива, наполнение боеголовок взрывчатыми веществами, окончательную сборку и испытания, уточнили в ведомстве.
Планируется, что снаряды будут поставляться не только в армию Латвии, но и на международные рынки.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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