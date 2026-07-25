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Россия и Куба прорабатывают совместные проекты в энергетике, заявил посол - РИА Новости, 25.07.2026
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08:03 25.07.2026
Россия и Куба прорабатывают совместные проекты в энергетике, заявил посол

Посол Коронелли: Россия и Куба прорабатывают совместные проекты в энергетике

© РИА Новости / Александр СоловскийГавана
Гавана - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Александр Соловский
Гавана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Куба продолжают прорабатывать ряд совместных проектов, в том числе в энергетической сфере.
  • С 6 по 14 июля на Кубе трижды происходило полное отключение Национальной электроэнергетической системы.
МЕХИКО, 25 июл - РИА Новости. Россия и Куба продолжают прорабатывать ряд совместных проектов, представляющих взаимный интерес, в том числе в энергетической сфере, сообщил РИА Новости посол РФ в Гаване Виктор Коронелли.
"В двусторонней российско-кубинской повестке имеется целый ряд представляющих взаимный интерес проектов, в том числе связанных с энергетической сферой", - сказал дипломат.
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В последние недели Куба пережила серию масштабных сбоев в энергосистеме. С 6 по 14 июля на острове трижды происходило полное отключение Национальной электроэнергетической системы.
По словам Коронелли, кубинские власти задействовали все имеющиеся возможности для максимально быстрого восстановления энергоснабжения.
Куба с конца 2024 года периодически сталкивается с масштабными блэкаутами. Власти страны объясняют кризис нехваткой топлива, изношенностью энергетической инфраструктуры и последствиями американских санкций.
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В миреКубаРоссияГаванаВиктор Коронелли
 
 
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