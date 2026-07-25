Россия и Куба прорабатывают совместные проекты в энергетике, заявил посол

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Куба продолжают прорабатывать ряд совместных проектов, в том числе в энергетической сфере.
- С 6 по 14 июля на Кубе трижды происходило полное отключение Национальной электроэнергетической системы.
МЕХИКО, 25 июл - РИА Новости. Россия и Куба продолжают прорабатывать ряд совместных проектов, представляющих взаимный интерес, в том числе в энергетической сфере, сообщил РИА Новости посол РФ в Гаване Виктор Коронелли.
"В двусторонней российско-кубинской повестке имеется целый ряд представляющих взаимный интерес проектов, в том числе связанных с энергетической сферой", - сказал дипломат.
В последние недели Куба пережила серию масштабных сбоев в энергосистеме. С 6 по 14 июля на острове трижды происходило полное отключение Национальной электроэнергетической системы.
По словам Коронелли, кубинские власти задействовали все имеющиеся возможности для максимально быстрого восстановления энергоснабжения.
Куба с конца 2024 года периодически сталкивается с масштабными блэкаутами. Власти страны объясняют кризис нехваткой топлива, изношенностью энергетической инфраструктуры и последствиями американских санкций.