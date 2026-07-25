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КСИР заявил об уничтожении 11 истребителей и вертолетов на базах США - РИА Новости, 25.07.2026
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21:13 25.07.2026
КСИР заявил об уничтожении 11 истребителей и вертолетов на базах США

КСИР заявил об уничтожении 11 истребителей и вертолетов на военных базах США

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащие Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хосейн Мохеби, официальный представитель КСИР Ирана, заявил, что с 8 по 22 июля иранские вооруженные силы уничтожили 11 американских самолетов и вертолетов на базах США на Ближнем Востоке.
  • За этот период были уничтожены также 17 разведывательных БПЛА, истребитель F-15 в ангаре, самолет P-8, транспортный самолет C-17 и восемь самолетов-заправщиков.
ТЕГЕРАН, 25 июл - РИА Новости. Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Мохеби заявил, что иранские вооруженные силы уничтожили 11 американских самолетов и вертолетов в ходе недавних авиаударов по военным базам США на Ближнем Востоке.
"С 17 по 31 месяца тир (с 8 по 22 июля - ред.) иранские вооруженные силы уничтожили 11 американских истребителей и вертолетов на суше, расположенных на базах США на Ближнем Востоке", - сказал Мохеби, его слова приводит иранское агентство Tasnim.
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Он добавил, что за этот период были уничтожены также 17 разведывательных БПЛА, истребитель F-15 в ангаре, самолет P-8, транспортный самолет C-17 и восемь самолетов-заправщиков.
Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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