На Крымском мосту возобновили движение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение автотранспорта по Крымскому мосту было приостановлено на 21 минуту.
- Это четвертое перекрытие движения по Крымскому мосту за субботу.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, ограничения сняты спустя 21 минуту, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение перекрыли днем в четвертый раз за субботу. Причины не назывались.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
Мост пробыл перекрытым 21 минуту.
В аэропорту Тюмени сняли временные ограничения
Вчера, 13:53