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На Крымском мосту возобновили движение - РИА Новости, 25.07.2026
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14:18 25.07.2026
На Крымском мосту возобновили движение

Движение по Крымскому мосту возобновили спустя 21 минуту

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту
Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Движение автотранспорта по Крымскому мосту было приостановлено на 21 минуту.
  • Это четвертое перекрытие движения по Крымскому мосту за субботу.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, ограничения сняты спустя 21 минуту, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение перекрыли днем в четвертый раз за субботу. Причины не назывались.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
Мост пробыл перекрытым 21 минуту.
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