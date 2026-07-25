Часть Крыма осталась без света из-за атак ВСУ

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"ВСУ продолжили беспилотные атаки на электросетевую инфраструктуру Крыма. Отсутствует возможность подачи электроэнергии в часть населенных пунктов полуострова. По-прежнему сложная обстановка на северо-западе, востоке и юге Крыма. Ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме", - сообщили в компании.