Часть Крыма осталась без света из-за атак ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Электроснабжение части Крыма остается нарушенным из-за атак ВСУ.
- Ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме, но обстановка остается сложной на северо-западе, востоке и юге полуострова.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Электроснабжение части Крыма остается нарушенным из-за атак ВСУ, идут восстановительные работы, сообщила в субботу компания ГУП "Крымэнерго".
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"ВСУ продолжили беспилотные атаки на электросетевую инфраструктуру Крыма. Отсутствует возможность подачи электроэнергии в часть населенных пунктов полуострова. По-прежнему сложная обстановка на северо-западе, востоке и юге Крыма. Ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме", - сообщили в компании.
Действуют ограничения электроснабжения на всей территории Республики Крым, отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, говорится в сообщении.