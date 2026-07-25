СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости назвал глупым заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о якобы "российской угрозе".

“Это Каллас представляет угрозу не только для окружающих, но и для себя самой. Ее глупые и ничем не обоснованные заявления демонстрируют историческую безграмотность, являются манипуляцией общественным сознанием”, - сказал Константинов.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Он также указывал, что для этого используются лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков и объясняют свои ошибки в экономике.