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Константинов назвал заявление Каллас о российской угрозе глупым - РИА Новости, 25.07.2026
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08:42 25.07.2026
Константинов назвал заявление Каллас о российской угрозе глупым

Константинов назвал слова Каллас о российской угрозе глупыми

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПредседатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кая Каллас заявила, что российская сторона якобы представляет экзистенциальную угрозу для европейских стран.
  • Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал это заявление глупым и необоснованным и подчеркнул, что Россия не является угрозой для других стран.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости назвал глупым заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о якобы "российской угрозе".
Ранее Каллас заявила, что российская сторона якобы представляет экзистенциальную угрозу для европейских стран.
«
“Это Каллас представляет угрозу не только для окружающих, но и для себя самой. Ее глупые и ничем не обоснованные заявления демонстрируют историческую безграмотность, являются манипуляцией общественным сознанием”, - сказал Константинов.
По его словам, Россия не для кого не является угрозой, а ее внешняя политика прежде всего нацелена на защиту национальных интересов и безопасности своих границ.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Он также указывал, что для этого используются лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков и объясняют свои ошибки в экономике.
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РоссияКайя КалласВладимир КонстантиновЕвросоюзНАТО
 
 
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