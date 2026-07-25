В Краснодаре задержали мужчину, поджегшего пять машин и самокат зажигалкой

Краткий пересказ от РИА ИИ В Краснодаре мужчина поджег пять машин и самокат во дворе жилого комплекса.

Подозреваемый — 34-летний приезжий из Павловского района, ранее не судим, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина дал признательные показания, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

КРАСНОДАР, 25 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции в Краснодаре задержали мужчину, который одной зажигалкой поджег пять машин и самокат во дворе жилого комплекса, Сотрудники полиции в Краснодаре задержали мужчину, который одной зажигалкой поджег пять машин и самокат во дворе жилого комплекса, сообщает пресс-служба управления МВД России по городу.

По данным ведомства, поздним вечером в пятницу в одном из краснодарских ЖК произошло возгорание пяти припаркованных во дворе машин и электросамоката.

"Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа по подозрению в умышленном поджоге чужого имущества задержала ранее не судимого 34-летнего приезжего из Павловского района", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что поджигатель находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог объяснить мотивы своего поступка. У него изъяли зажигалку, которой он поджег пластиковые элементы машин и электросамоката.