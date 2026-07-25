Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре задержали мужчину, поджегшего пять машин и самокат зажигалкой - РИА Новости, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 25.07.2026
В Краснодаре задержали мужчину, поджегшего пять машин и самокат зажигалкой

В Краснодаре полиция задержала мужчину, поджегшего пять машин и самокат

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции на дороге
Автомобили полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобили полиции на дороге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Краснодаре мужчина поджег пять машин и самокат во дворе жилого комплекса.
  • Подозреваемый — 34-летний приезжий из Павловского района, ранее не судим, находился в состоянии алкогольного опьянения.
  • Мужчина дал признательные показания, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
КРАСНОДАР, 25 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции в Краснодаре задержали мужчину, который одной зажигалкой поджег пять машин и самокат во дворе жилого комплекса, сообщает пресс-служба управления МВД России по городу.
По данным ведомства, поздним вечером в пятницу в одном из краснодарских ЖК произошло возгорание пяти припаркованных во дворе машин и электросамоката.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
В Тольятти задержали охранника, подозреваемого в причинении смерти ребенку
24 июля, 18:48
"Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа по подозрению в умышленном поджоге чужого имущества задержала ранее не судимого 34-летнего приезжего из Павловского района", - говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что поджигатель находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог объяснить мотивы своего поступка. У него изъяли зажигалку, которой он поджег пластиковые элементы машин и электросамоката.
В сообщении добавляется, что мужчина дал признательные показания, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
ФСБ сообщила о задержании членов ОПГ, промышлявших на Дальнем Востоке
24 июля, 09:49
 
ПроисшествияКраснодарМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала