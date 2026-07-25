В Краснодаре потушили пожар на складском комплексе после атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Краснодаре ликвидировали пожар на территории складского комплекса, который возник из-за падения обломков БПЛА.
- К тушению привлекали 125 человек и 39 единиц техники, в том числе два пожарных поезда и вертолет Ми-8.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пожар из-за падения обломков БПЛА ликвидирован на территории складского комплекса в Краснодаре, сообщили в оперативном штабе региона.
Ранее оперативный штаб сообщал, что складской комплекс загорелся в Краснодаре в результате падения БПЛА.
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"В Краснодаре ликвидировали пожар на территории складского комплекса. Возгорание произошло из-за падения обломков БПЛА ночью 22 июля", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что к тушению привлекали 125 человек и 39 единиц техники, в том числе два пожарных поезда и вертолет Ми-8.