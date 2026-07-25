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В Краснодаре потушили пожар на складском комплексе после атаки БПЛА - РИА Новости, 25.07.2026
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13:01 25.07.2026 (обновлено: 13:08 25.07.2026)
В Краснодаре потушили пожар на складском комплексе после атаки БПЛА

В Краснодаре потушили пожар на складском комплексе после падения обломков БПЛА

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Краснодаре ликвидировали пожар на территории складского комплекса, который возник из-за падения обломков БПЛА.
  • К тушению привлекали 125 человек и 39 единиц техники, в том числе два пожарных поезда и вертолет Ми-8.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пожар из-за падения обломков БПЛА ликвидирован на территории складского комплекса в Краснодаре, сообщили в оперативном штабе региона.
Ранее оперативный штаб сообщал, что складской комплекс загорелся в Краснодаре в результате падения БПЛА.
«
"В Краснодаре ликвидировали пожар на территории складского комплекса. Возгорание произошло из-за падения обломков БПЛА ночью 22 июля", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что к тушению привлекали 125 человек и 39 единиц техники, в том числе два пожарных поезда и вертолет Ми-8.
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