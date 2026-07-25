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Россияне стали лучше разбираться в кофе, рассказал бразильский чиновник - РИА Новости, 25.07.2026
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05:53 25.07.2026
Россияне стали лучше разбираться в кофе, рассказал бразильский чиновник

Рибейру Америку: россияне покупают все больше качественного кофе

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЧашка кофе
Чашка кофе - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Чашка кофе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россияне проявляют все больше интереса к высококачественному кофе, рассказал глава московского офиса ApexBrasil Алмир Рибейру Америку.
  • По его словам, Бразилия хочет быть известна не только объемом кофе, который она поставляет за границу, но и высоким качеством своей продукции.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россияне начинают проявлять все больше интереса к высококачественному кофе, рассказал РИА Новости глава московского офиса Бразильского агентства по продвижению экспорта и инвестиций (ApexBrasil) Алмир Рибейру Америку.
Он отметил, что для кофейного экспорта из Бразилии очень важен российский рынок с его стабильностью.
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"Россияне покупают все больше высококачественного кофе. Здесь формируется группа потребителей с более изысканными вкусами. Эти люди готовы заплатить побольше за качественный продукт", - подчеркнул Рибейру Америку.
По его словам, Бразилия хочет быть известна не только объемом кофе, который она поставляет за границу, но и высоким качеством своей продукции.
"Так что развитие российского рынка кофе, все большая изысканность вкусов россиян - это хорошие новости для Бразилии", - заключил Рибейру Америку.
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