Россияне стали лучше разбираться в кофе, рассказал бразильский чиновник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россияне проявляют все больше интереса к высококачественному кофе, рассказал глава московского офиса ApexBrasil Алмир Рибейру Америку.
- По его словам, Бразилия хочет быть известна не только объемом кофе, который она поставляет за границу, но и высоким качеством своей продукции.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россияне начинают проявлять все больше интереса к высококачественному кофе, рассказал РИА Новости глава московского офиса Бразильского агентства по продвижению экспорта и инвестиций (ApexBrasil) Алмир Рибейру Америку.
Он отметил, что для кофейного экспорта из Бразилии очень важен российский рынок с его стабильностью.
"Россияне покупают все больше высококачественного кофе. Здесь формируется группа потребителей с более изысканными вкусами. Эти люди готовы заплатить побольше за качественный продукт", - подчеркнул Рибейру Америку.
По его словам, Бразилия хочет быть известна не только объемом кофе, который она поставляет за границу, но и высоким качеством своей продукции.
"Так что развитие российского рынка кофе, все большая изысканность вкусов россиян - это хорошие новости для Бразилии", - заключил Рибейру Америку.
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10 ноября 2025, 08:22