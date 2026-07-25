Пекин ответит на санкции ЕС против китайских компаний, заявил эксперт

Краткий пересказ от РИА ИИ Китай будет решительно отвечать на включение ЕС китайских компаний в антироссийские санкции, такое мнение высказал старший научный сотрудник Китайской академии международной торговли и экономического сотрудничества Чжоу Ми.

В пятницу власти Китая внесли 14 организаций из ЕС в перечень субъектов экспортного контроля.

Меры экспортного контроля Китая демонстрируют решимость защищать свои законные права и интересы, а также отражают институциональный подход страны к защите национальной безопасности и национальных интересов, заявил Чжоу Ми.

ПЕКИН, 25 июл - РИА Новости. Китай будет решительно отвечать на включение ЕС китайских компаний в антироссийские санкции, такое мнение высказал старший научный сотрудник Китайской академии международной торговли и экономического сотрудничества Чжоу Ми.

В пятницу власти Китая внесли 14 организаций из ЕС в перечень субъектов экспортного контроля. Этот шаг стал ответной мерой на включение ранее Европейским союзом 14 компаний КНР в санкционный список в рамках 21-го пакета санкций против России.

"Меры экспортного контроля Китая являются ответной реакцией на одностороннее решение ЕС включить китайские компании в санкционный список, связанный с Россией, и демонстрируют решимость Китая защищать свои законные права и интересы", - приводит слова Чжоу Ми китайская государственная газета Global Times

Эксперт добавил, что ответные меры Китая отражают институциональный подход страны к защите национальной безопасности и национальных интересов. По его словам, ответные меры Пекина соответствуют общепринятой международной практике.