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Пекин ответит на санкции ЕС против китайских компаний, заявил эксперт - РИА Новости, 25.07.2026
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06:01 25.07.2026
Пекин ответит на санкции ЕС против китайских компаний, заявил эксперт

Чжоу Ми: Пекин будет отвечать на санкции ЕС против китайских компаний

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкЦентральный деловой район Пекина - Гомао
Центральный деловой район Пекина - Гомао - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Центральный деловой район Пекина - Гомао. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китай будет решительно отвечать на включение ЕС китайских компаний в антироссийские санкции, такое мнение высказал старший научный сотрудник Китайской академии международной торговли и экономического сотрудничества Чжоу Ми.
  • В пятницу власти Китая внесли 14 организаций из ЕС в перечень субъектов экспортного контроля.
  • Меры экспортного контроля Китая демонстрируют решимость защищать свои законные права и интересы, а также отражают институциональный подход страны к защите национальной безопасности и национальных интересов, заявил Чжоу Ми.
ПЕКИН, 25 июл - РИА Новости. Китай будет решительно отвечать на включение ЕС китайских компаний в антироссийские санкции, такое мнение высказал старший научный сотрудник Китайской академии международной торговли и экономического сотрудничества Чжоу Ми.
В пятницу власти Китая внесли 14 организаций из ЕС в перечень субъектов экспортного контроля. Этот шаг стал ответной мерой на включение ранее Европейским союзом 14 компаний КНР в санкционный список в рамках 21-го пакета санкций против России.
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"Меры экспортного контроля Китая являются ответной реакцией на одностороннее решение ЕС включить китайские компании в санкционный список, связанный с Россией, и демонстрируют решимость Китая защищать свои законные права и интересы", - приводит слова Чжоу Ми китайская государственная газета Global Times.
Эксперт добавил, что ответные меры Китая отражают институциональный подход страны к защите национальной безопасности и национальных интересов. По его словам, ответные меры Пекина соответствуют общепринятой международной практике.
"Европа постоянно испытывает терпение Китая в вопросах международной политики, однако Китай не намерен терпеть произвольное подавление или ограничение своей нормальной экономической и торговой деятельности", - заявил он.
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