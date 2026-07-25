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Ван И призвал не допустить перевооружения Японии - РИА Новости, 25.07.2026
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04:41 25.07.2026 (обновлено: 05:07 25.07.2026)
Ван И призвал не допустить перевооружения Японии

Глава МИД Китая Ван И: Пекин и Москва не должны допустить перевооружения Японии

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел КНР Ван И заявил о необходимости защищать итоги победы во Второй мировой войне и не допустить перевооружения Японии.
  • Ван И и Сергей Лавров, министр иностранных дел России, провели встречу в Киргизии.
ПЕКИН, 25 июл - РИА Новости. Китай и Россия должны защищать итоги победы во Второй мировой войне и не допустить перевооружения Японии, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
В пятницу в Киргизии состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД КНР Ван И.
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"(Китай и Россия - ред.) должны усилить стратегическую координацию, защищать итоги победы во Второй мировой войне и ни при каких обстоятельствах не допустить перевооружения Японии", - приводит слова китайского дипломата в субботу официальный сайт МИД КНР.
Власти Китая неоднократно заявляли о том, что Япония в последнее время ускоряет процесс ремилитаризации, развертывая наступательные вооружения и осуществляя запуск наступательных ракет за пределами своей территории.
Пекин и Токио переживают период охлаждения в отношениях после высказываний в ноябре 2025 года премьер-министра Японии Санаэ Такаити о том, что непредвиденную ситуацию вокруг Тайваня, если она будет сопровождаться использованием военных кораблей и военной силы, можно будет расценивать как экзистенциальный кризис. Это привело к отменам авиарейсов из КНР в Японию, сокращению туризма, применению Пекином ограничений на поставки в Японию товаров двойного назначения.
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В миреКитайЯпонияРоссияВан И (политик)Сергей ЛавровСанаэ Такаити
 
 
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