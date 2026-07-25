Ван И призвал не допустить перевооружения Японии

ПЕКИН, 25 июл - РИА Новости. Китай и Россия должны защищать итоги победы во Второй мировой войне и не допустить перевооружения Японии, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

Власти Китая неоднократно заявляли о том, что Япония в последнее время ускоряет процесс ремилитаризации, развертывая наступательные вооружения и осуществляя запуск наступательных ракет за пределами своей территории.

Пекин и Токио переживают период охлаждения в отношениях после высказываний в ноябре 2025 года премьер-министра Японии Санаэ Такаити о том, что непредвиденную ситуацию вокруг Тайваня, если она будет сопровождаться использованием военных кораблей и военной силы, можно будет расценивать как экзистенциальный кризис. Это привело к отменам авиарейсов из КНР в Японию, сокращению туризма, применению Пекином ограничений на поставки в Японию товаров двойного назначения.