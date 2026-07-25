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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при ракетном ударе ВСУ в Кирове - РИА Новости, 25.07.2026
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13:12 25.07.2026
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при ракетном ударе ВСУ в Кирове

Кузнецов: в больницах в Кирове проходят лечение 13 пострадавших при ударе ВСУ

© РИА Новости / Станислав КрасильниковБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Больница. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тринадцать пострадавших при ударе ВСУ проходят лечение в больницах Кирова.
  • В результате ракетной атаки на предприятие в Кирове пострадали 32 человека, 6 из них погибли на месте, позже выяснилось, что один из числившихся погибшим жив.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Тринадцать пострадавших при ударе ВСУ проходят лечение в больницах Кирова, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«

"В больницах Кирова проходят лечение 13 пострадавших при ударе укронацистов", - сказал Кузнецов.

Губернатор Кировской области в пятницу утром заявил о ракетной атаке на предприятие в Кирове, при которой 32 человека пострадали, 6 из них погибли на месте. Позже выяснилось, что один из числившихся погибшим жив. В регионе объявлен трехдневный траур 25, 26 и 27 июля.
Траур - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
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Вчера, 06:56
 
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