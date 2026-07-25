Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при ракетном ударе ВСУ в Кирове

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тринадцать пострадавших при ударе ВСУ проходят лечение в больницах Кирова.
- В результате ракетной атаки на предприятие в Кирове пострадали 32 человека, 6 из них погибли на месте, позже выяснилось, что один из числившихся погибшим жив.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Тринадцать пострадавших при ударе ВСУ проходят лечение в больницах Кирова, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«
"В больницах Кирова проходят лечение 13 пострадавших при ударе укронацистов", - сказал Кузнецов.
Губернатор Кировской области в пятницу утром заявил о ракетной атаке на предприятие в Кирове, при которой 32 человека пострадали, 6 из них погибли на месте. Позже выяснилось, что один из числившихся погибшим жив. В регионе объявлен трехдневный траур 25, 26 и 27 июля.
В Кировской области объявили трехдневный траур
Вчера, 06:56